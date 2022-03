Petra (44) woont met gezin in groot huis: 'Gelukkig energiecontract drie jaar vastgelegd’

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Petra Koppe (44) uit Leeuwarden.

Hoe woon je?

,,Wij zijn een gezin van vijf. Samen met mijn man en drie dochters (13, 10 en 8 jaar) woon ik in een twee-onder-een-kapper in Leeuwarden. Het is een heel fijn huis met 160 vierkante meter woonoppervlak. De ligging is mooi, aan het open vaarwater. Het is een huis uit 2007 en wij zijn de eerste bewoners. Alles wat in het huis zit, is dus uit dat jaar. Denk aan de isolatie, onze cv-ketel, maar ook onze zonneboiler die er toen in is gezet. De woning heeft energielabel A.

We hebben nu precies een jaar tien zonnepanelen op het dak liggen. Er zou nog wel plek zijn voor meer panelen, bijvoorbeeld op het platte dak van onze garage. Omdat onze ketel nu wat ouder is, wil ik me graag verdiepen in een alternatief. Een nieuwe cv-ketel? Een hybride warmtepomp? Een volledige warmtepomp? En wat voor warmtepomp dan? Ik zie bijna door de bomen het bos niet meer. Ik weet niet waar ik moet beginnen.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Wij betalen onze energierekening altijd jaarlijks vooruit. Op basis van ons te verwachten jaarverbruik. Op basis van ons huidige verbruik betalen we nu 104 euro per maand. Ons geschatte jaarverbruik is 1218 kuub gas en 2793 kWh aan stroom. Maar daar gaat de teruglevering van onze zonnepanelen nog vanaf. Tussen maart en december van 2021 hebben onze tien panelen ongeveer 1500 kWh aan stroom opgewekt.

Zelf check ik ieder jaar of ons energiecontract nog passend is. Normaal stappen we ieder jaar over, maar vorig jaar heb ik eigenlijk bij toeval een driejarig contract afgesloten bij Eneco. Er werd mij verteld dat de prijzen historisch laag waren en dat ik er de gratis Toon-thermostaat bij zou krijgen. Het was een gok om voor drie jaar af te sluiten, maar daar ben ik nu met de huidige energieprijzen ontzettend blij mee.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik probeer vrij bewust te zijn met energie. Door de Toon-app heb ik bijvoorbeeld geleerd dat het gunstig is om de wasmachine aan te zetten als de zon schijnt. Ook heb ik ons waterverbruik eens onder de loep genomen. Zeker omdat het grootste deel verwarmd water is. We verbruikten 201 kuub aan water in 2020. Ik vond dat het minder kon. We hebben nu bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop en een regenton voor de tuin en de planten. Onze hond vindt het water uit de regenton zelfs lekkerder dan gewoon kraanwater! Het scheelt ons veel. Afgelopen jaar was ons waterverbruik gedaald naar 124 kuub. Dat vind ik leuk om te zien.

Ik ben daarin wel de kartrekker van het gezin. Mijn dochters zeuren soms wel dat ik er zo bovenop zit, maar als ze het later zelf moeten doen, wil ik wel dat ze het geleerd hebben. Mijn man zegt ook weleens dat die stijgende energieprijzen ons nu niet raken vanwege ons gunstige contract. Dat klopt, nog niet, maar we kunnen ons er maar beter wel op voorbereiden. Zeker als we bijvoorbeeld straks vanwege Rusland allemaal in Nederland zouden moeten gaan minderen met ons gasverbruik.”