Plafond komt omlaag, muren scheuren: Dennis is zwaar verkeer op slecht wegdek beu

Gezin dat aan de dood ontsnapte: plaats melders voor giftig gas in je huis

12:45 Koolmonoxide ruik, proef en zie je niet. Daarom is het zo gevaarlijk. Het giftige gas is een sluipmoordenaar, waarschuwen de veiligheidsregio’s. Die roepen op, laatst nog met een onlinecampagne: koop een CO-melder voor in je huis. Hij is niet verplicht, maar wel van levensbelang. Het Alphense gezin Abouheweita, dat twee jaar terug aan de dood ontsnapte, heeft er nu ook één bij hun geiser in de keuken.