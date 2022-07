Planbureau waarschuwt: flexwoningen geen gedroomde oplossing tegen woningnood

Flexwoningen zijn woningen die tijdelijk bestaan (maximaal vijftien jaar) of vaste woningen die worden verhuurd onder een tijdelijk contract. Het idee is dat gemeenten hiermee sneller woonplekken kunnen creëren dan bij reguliere bouw. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting wil jaarlijks 15.000 flexwoningen laten bouwen voor woningzoekenden met urgentie.

Flexwoningen: oplossing voor woningnood of vooral meer onzekerheid bij bewoners?

De uitvoering stuit op allerlei praktische belemmeringen, schrijft het Planbureau nu in een verkennende studie. Het vinden van een locatie kan veel tijd en moeite kosten en nieuwbouwprojecten moeten soms lang wachten op aansluitingen voor water en elektra. Daarnaast zijn tijdelijke woningen vaak een onzekere investering, omdat niet duidelijk is hoelang de woningen meegaan, of ze verplaatst kunnen worden en zo ja, waarheen. Dat leidt tot een ingewikkelde zoektocht naar investeerders die deze risico’s willen dragen.