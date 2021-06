Planten lopen achter door koud voorjaar: ‘Gun ze wat tijd’

Je hoeft Tom Groot (38) maar te vragen hoe het is en hij begint over de tuin en zijn tulpen. Na zijn deelname aan Boer Zoekt Vrouw in 2014 draagt hij zijn passie voor bloemen en planten uit in tv-programma's en op social media. Als vaste tuinman van Eigen Huis en Tuin geeft hij voorlichting en weet hij kijkers te inspireren om hun groene vingers uit de mouwen te steken. Op gezette tijden zal hij ook lezers van deze site van tips voorzien.

Kennis over de natuur in de tuin begint bij kennis over de seizoenen en het weer, weet Tom. ,,Ik heb een weerstation op het land tussen de tulpen staan. De afgelopen vier weken is er ongeveer 100 millimeter water gevallen, dat is 100 liter per vierkante meter, oftewel tien grote emmers vol. Dat is fijn voor de natuur, want het neerslagtekort van de afgelopen jaren is weer aangevuld. Dat hadden we wel nodig.”

Bijkomen

En wat gebeurt er nou verder in de tuin en de natuur? Als je een beetje om je heen kijkt, oogt alles lekker groen momenteel. ,,Dat klopt, maar er zijn ook planten die nog een beetje aan het bijkomen zijn van het relatief koude voorjaar. Mensen trekken hun schouders op als ze rillerig zijn. Planten doen dat ook. De komende weken gaan we echt grote veranderingen zien. De grond is aan het opwarmen waardoor voedingsstoffen vrijkomen en makkelijker worden opgenomen, zonlicht brengt het proces van fotosynthese op gang en dan zul je zien dat planten meer gewas aanmaken, de hoogte in schieten en uitdijen.”

Quote Met name de inheemse soorten kunnen echt wel tegen een stootje en die strenge winter overleven ze dus wel Tom Groot Hoewel er een paar lekker warme dagen waren in het voorjaar, loopt de natuur zo'n twee tot drie weken achter, denkt Tom. ,,Sommige planten zijn beschadigd door de strenge winter, misschien zelfs wat gestikt door de sneeuw. Die hebben zwarte randen om het blad. Het kan ook zijn dat het gazon nog wat minder groen is, omdat de voeding in de grond nog niet is vrijgekomen. Mensen moeten even geduld hebben. Gun de planten wat tijd. De grond is vochtig genoeg dankzij de regen, waardoor de warmte goed wordt getransporteerd. Mijn opa zei altijd: ‘de natuur loopt uit, maar is nooit te laat’. In juli kun je niet meer zien dat het voorjaar wat kouder was.”



Dat wil overigens niet zeggen dat de tuin geen aandacht nodig heeft. ,,Misschien is het goed om het gazon al bij te mesten. Ik gebruik zelf de gazonwekker van de Welkoop om eraan herinnerd te worden dat ik bepaalde werkzaamheden moet verrichten. Zo is in het najaar kalk strooien belangrijk om te voorkomen dat de grond te zuur wordt. Dan ontstaat er onkruid en mos in het gazon. Kalk zorgt er ook voor dat de voedingsstoffen goed worden opgenomen door het gras.”

Verder hoef je volgens Tom niet in paniek te raken als planten er niet helemaal jofel uitzien. ,,Met name de inheemse soorten kunnen echt wel tegen een stootje en die strenge winter overleven ze dus wel. Beschadigde planten kun je laten staan, of je knipt de dooie topjes eraf. Wat valt kun je laten liggen, want dat vormt organische voeding voor de border, beschermt de grond tegen warmte en het vocht wordt beter vastgehouden in de grond.”

Sproeien is dankzij de natte maanden april en mei voorlopig nog niet nodig. ,,Al kun je in bakken en potten wel al water geven, want daarin verdampt het water sneller. Als je water geeft, gebruik dan het liefst een druppelslang en zet hem in de avond aan. Als je een sproeier gebruikt terwijl de zon schijnt, verdampt veel water alweer in de lucht. Je moet het water daar brengen, waar het nodig is: in de grond. Daarmee bespaar je veel water.”

Bekijk hieronder tips van Tom Groot over het voorkomen van uitdroging in de tuin.