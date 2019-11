Planten met kale wortels zijn hip: dit zijn de voordelen

Eigen Tuin EerstTuingoeroe Romke van de Kaa vertelt elke week hoe je een lustoord maakt van een dorre lap grond. Vandaag kaal gewortelde planten: die zijn aan een opmars bezig. Dat is mooi, want kale wortels hebben een hoop voordelen, aldus Van de Kaa.

November is een goede tijd om bomen, struiken en vaste planten met kale wortels te planten. Vroeger was dat heel gewoon. Opa vertelt: voordat de containterteelt - het kweken van planten in potten - opkwam, waren er twee plantseizoenen: de herfst en het voorjaar. Want om verkocht te worden moesten planten uit de grond worden gehaald en dat deed je niet in de zomer.

Potplanten

Je had landplanten, die in de grond werden geteeld, en potplanten. De landplant was altijd superieur en is dat nog steeds, maar planten in potjes verkopen is voor de kweker natuurlijk gemakkelijker. En lucratiever, want de verkoop loopt het hele seizoen door. Toch zullen er altijd planten zijn die er niet van houden om in een pot gekweekt te worden.

Rozen zijn een goed voorbeeld. Weliswaar zijn er speciale diepe rozenpotten ontwikkeld, maar een roos die een jaar in een pot heeft gestaan is meestal toch maar een zielig scharminkel. De beste rozen worden nog steeds als landplant verkocht. En om zo’n landplant niet al te zwaar te maken, wordt de grond van de wortels gespoeld. Je koopt een rozenstruik met kale wortels.

Kale wortels

Nu de weerzin tegen plastic verpakkingen steeds meer toeneemt, komt ook de plastic bloempot onder vuur te liggen en komen planten met kale wortels langzaam weer in de mode. Alleen heten ze nu geen landplanten meer, maar bare rooted planten - kaal gewortelde planten. Dat is een verhaspeling van wat in het Engels bare-root plants worden genoemd.

Heeft zo'n plant met kale wortels nu voordelen? Jazeker. De wortels van zo'n plant hebben zich over het algemeen beter kunnen ontwikkelen dan in een potje, maar het grootste voordeel is dat ze een stuk goedkoper zijn dan potplanten. Als je één pioenroos plant maakt dat prijsverschil misschien niet zo veel uit, maar als je een beukenhaag wilt planten is die lagere prijs mooi meegenomen. Daarnaast heb je bij kale wortels vaak meer keuze. Stel dat je een fruitboom wil neerzetten en je zoekt een nostalgisch ras, zoals een notarisappel of een juttepeer, dan is het vrijwel onmogelijk om die in een pot te vinden. Je zult naar een gespecialiseerde fruitkweker moeten en die verkoopt zijn bomen bijna altijd met kale wortels.

Wel moet zo’n pas gerooide boom zo snel mogelijk de grond in. Maak de wortels kletsnat en graaf een gat dat groot genoeg is om er die wortels comfortabel in uit te spreiden. Plant de boom en geef nogmaals een paar emmers water zodat de grond zich goed om de wortels kan sluiten. Denk niet: morgen gaat het vast wel regenen en dan valt er water genoeg.

Na het planten zal zo’n boom niet onmiddellijk stormvast staan. Geef hem daarom een stevige boompaal en plant die paal eerst, en dan pas de boom. Zo voorkom je dat je de wortels na het planten nog moet doorboren.