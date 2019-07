Planten niet meer te redden? Advies van het plantenasiel

Misschien vind je het sowieso al een behoorlijke opgave om je planten in leven te houden, maar tijdens een hittegolf vragen je planten nog nét even wat meer aandacht. Eigen Huis & Tuin ging op bezoek bij het plantenasiel voor tips.

Studentes én plantenliefhebbers Marije Franken en Naomi de Bruijne richtten begin 2018 hun eigen plantenasiel op waar je een plant kunt doneren of adopteren. Ze vangen planten op die bijna het loodje leggen, maar ook planten die niet meer in hun oorspronkelijke huis kunnen blijven. Voor deze planten zoeken Marije en Naomi vervolgens weer een nieuw ‘baasje’, net als bij een dierenasiel.

Wekelijks verloten ze een plant op social media. Gratis en voor niets dus, maar een kleine vrijwillige bijdrage is welkom, zodat ze weer potgrond en voeding kunnen kopen voor de volgende planten.

Ook bijna-dode planten worden weer tot leven gewekt door de plantendokters. ,,Het lukt ons bijna altijd om ze weer op te lappen,” vertelt Marije. ,,Ik heb het eens bijgehouden. Eén op de vijfentwintig planten haalt het uiteindelijk niet.” Een mooie score dus. Wie kan ons dan beter vertellen hoe je tijdens een hittegolf je planten in leven houdt? Marije geeft advies:

De gouden tip

Volledig scherm © Shutterstock ,,Tijdens warmere dagen is het verstandig om je ramen, maar vooral ook je gordijnen dicht te doen en te zorgen dat het niet te heet wordt in huis. Natuurlijk is die hitte voor jezelf al niet fijn, maar de planten houden er al helemaal niet van,” aldus Marije. ,,Ook is het belangrijk dat je de planten regelmatig besproeit met de plantenspuit. Dat is sowieso al goed voor je plant, maar in de zomer vinden ze dat extra fijn. Net als mensen verdampen ze hun vocht, maar op warmere dagen verdampen ze extra veel.”

Pas op met de airco

Heb je een airco in huis? Let dan wel even extra goed op als je je plant hebt gesproeid. ,,De airco zorgt natuurlijk voor tocht, wat planten echt niet prettig vinden. Het gevolg hiervan is dat vooral de bladplanten hun bladeren laten vallen.”

Niet in direct zonlicht

Het is belangrijk dat de planten niet direct in het felle zonlicht staan, vooral tijdens de warmere dagen. ,,Maar let alsjeblieft wel op met het verplaatsen van je plant, want als je ‘m van het ene op het andere moment op een hele andere, veel donkerdere, plek zet kunnen ze hierdoor in de stress schieten.” Wanneer je ze verplaatst, kun je dit dus beter beetje bij beetje doen.

Zorgenkindjes

Planten die het extra zwaar hebben bij langdurige, hogere temperaturen zijn vooral de grotere bladplanten. ,,Denk bijvoorbeeld aan de Monstera of de Tradescantia.” Deze planten kunnen tijdens een hittegolf dus wel wat extra aandacht gebruiken.

Zonaanbidders

Gelukkig zijn er ook planten die dol zijn op zomers weer. “Sommige planten zijn er zo gek op dat je ze ook buiten kunt zetten. Denk bijvoorbeeld aan de Aloë vera, Agaves of de Alocasia.”

Op vakantie

Eerder gaven we je hier al een handige tip om te zorgen dat je planten genoeg water krijgen wanneer je op vakantie gaat, maar het fijnste is het natuurlijk als de buren geregeld even langskomen om de planten te verzorgen. Hierbij is het volgens Marije wel belangrijk om gedetailleerd op te schrijven hoe jij je planten verzorgt.

,,Schrijf op hoe vaak en hoeveel water je ze geeft. Planten zijn namelijk erg adaptief. Je buurvrouw kan best een goede plantenverzorger zijn, maar als zij het anders aanpakt, kunnen planten dit aanvoelen en wederom in de stress schieten. Wat dat betreft zijn ze erg eenkennig.”

Daarnaast is het ook verstandig om op voorhand de planten niet in direct zonlicht te zetten, omdat je van tevoren niet weet hoe warm het gaat worden tijdens je afwezigheid. Dan kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen.