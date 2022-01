Populariteit tweede woning zorgt voor ontstaan spookdorpen

de huisbazen Hoe lossen we de wooncrisis op? ‘Er moet weer een minister van Volkshuis­ves­ting komen, met doorzet­tings­macht!’

Wonen is geen vanzelfsprekendheid meer in Nederland. Alleen als je veel geld te besteden hebt maak je nog kans binnen een redelijke termijn geschikte woonruimte te bemachtigen. De rest staat in de rij, met starters voorop, en ziet de prijzen verder stijgen. Dat doet pijn, blijkt uit de reacties op onze verhalen over de wooncrisis. Is er hoop? Ja, maar het wordt eerst nóg erger. „Voordat we weer evenwicht hebben zitten we in 2045.”

1 december