Prijs van haardhout schiet door het dak: ‘Mensen vinden een kachel ook gezellig’

Altijd al in een seksclub willen wonen? In Den Haag kan het: ‘Hier werden vroeger stoute dingen gedaan’

Nu nieuwbouwwoningen nauwelijks meer worden gebouwd, zoeken veel woningzoekenden hun heil in bestaande bouw. Bestaande panden met een andere functie worden dan ook steeds interessanter voor vastgoedondernemers. Of het nou bordelen of garages zijn, transformatiekoning Martijn Lentze weet er wel raad mee. ,,Hier werden vroeger heel stoute dingen gedaan.’’

22 november