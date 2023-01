Puntensysteem voor huurhuizen in vrije sector: gaat dit de woningmarkt verder helpen?

Lenie (92) moet huis waar ze geboren is verlaten van de gemeente: ‘Alleen Aboutaleb kan dit terugdraai­en’

De 92-jarige Rotterdamse Lenie Boekhout is ten einde raad. Ze moet het landhuis, een historische boerderij waar ze geboren is, verlaten van de gemeente. Die is sinds eind jaren 80 eigenaar van de woning op de ‘s-Gravenweg in Kralingen. Boekhout wil helemaal niet weg. Ze wil er blijven wonen tot haar dood. ,,Alleen Aboutaleb kan dit nog terugdraaien.”

13 januari