Raamdecoratie is niet meer zo duur als voorheen: ‘Veel vernieuwing op de markt’

Het komt voor dat de raamdecoratie een sluitpost op de begroting is op het moment dat mensen gaan verhuizen of hun woning verbouwen. ,,Als dat zo is, is dat jammer omdat het een groot oppervlakte bedekt in je huis en daardoor bepalend is voor de ruimte”, zegt Tanja. ,,Afhankelijk van de materialen kan het ook zorgen voor geluidsdemping en je kunt spelen met de lichtinval. Raamdecoratie is dus een belangrijk onderdeel van het gehele interieur.”

Dat je er meteen fors in moet investeren wil Tanja alvast nuanceren. ,,Uiteraard blijft het een investering, maar er is veel vernieuwing op de markt. Zo zijn er online veel spelers bij gekomen met mooie oplossingen en de bouwmarkten bieden ook goede service. Zo kun je kant-en-klare raamdecoratie bij een bouwmarkt vaak op maat laten maken. Dat is een goedkopere oplossing dan dat je alles precies op maat bestelt.”

Wat is het verschil tussen raamdecoratie en gordijnen?

,,De gordijnen hangen voor het raam. Met raamdecoratie bedoelen experts rolgordijnen, blinds en jaloezieën. Die hangen meestal direct in of op de kozijnen.”

Als je raamdecoratie wil, waar begin je dan met zoeken?

,,Begin met het bepalen van de functie. In de slaapkamer moet de raamdecoratie licht kunnen buiten houden. Het kan zijn dat je wil voorkomen dat mensen naar binnen kunnen kijken, terwijl je wel wil dat het licht doorlaat. Of dat je juist wil dat het gezellig staat. De functie bepaalt de keuze: als je wil verduisteren is een rolgordijn handig, of een verduisterend plisségordijn. Dat zijn van die stoffen gordijnen die als een accordeon in elkaar vouwen. Soms heeft de stof een coating zodat het geen licht doorlaat.

Je kunt er dus ook voor kiezen om raamdecoratie te nemen die aansluit bij de rest van het interieur. Kijk goed naar de smaak die je al in huis hebt of wil toevoegen. Houd je van horizontale jaloezieën van hout, of wat strakker van aluminium? Heb je graag veel streepjes of vind je dat te druk? Bij sommige plisségordijnen of rolgordijnen kun je de bovenkant open maken, dat geeft ook een andere uitstraling. Kies je voor grove stoffen of juist wat fijnere en welke kleur vind je mooi?”

Je moet vast ook praktische overwegingen meenemen. Past het wel, zijn ze te monteren?

,,In de techniek is veel innovatie. Er zijn veel meer mogelijkheden, dus denk niet dat als het tien jaar geleden niet kan, dat dat nu nog steeds zo is. In minder diepe kozijnen kun je ze met een magneetstrip heel gemakkelijk monteren. In draai- of kiepkantelramen blijven ze goed zitten, zelfs als je het raam opent. Superhandig! Vroeger waren jaloezieën vaak ook alleen maar wit of zwart, tegenwoordig heb je ze in allerlei kleuren.”

Shutters zijn als een soort luiken en geven een speels effect.

Is luxaflex iets anders dan jaloezieën?

,,Het is een merknaam voor jaloezieën, het klopt dat veel mensen ze zo nog noemen. Vaak worden de horizontale jaloezieën bedoeld. Die had je voorheen alleen in aluminium en ze waren niet zo dik. Het kan er met al die streepjes voor het raam onrustig uitzien. Tegenwoordig heb je jaloezieën in allerlei diktes, tot wel 6,5 centimeter breed. Dat oogt heel mooi en rijk.

Zo zijn er ook nog shutters verkrijgbaar. Dat zijn een soort luiken. Je klapt ze open en dicht en ze fungeren dus ook als raamdecoratie. Ze geven een heel speels effect.”

In woonprogramma's zie je ook wel eens dat ze elektrisch op afstand kunnen worden bediend.

,,Ja, dat is een enorme trend, dat je ze met je telefoon kunt bedienen. Hartstikke fijn. Er gebeurt gewoon heel veel op het gebied van raamdecoratie. Wat erg leuk is, is dat er steeds meer duurzame materialen op de markt komen. Gerecyclede stoffen of bamboe. Je kunt dus echt op zoek naar een mooie mix en combineren met de gordijnen. Meestal wordt raamdecoratie met gordijnen gecombineerd, maar het assortiment is zo uitgebreid dat dat niet eens meer altijd hoeft.”

