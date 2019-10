Rabobank wordt nu ook huurbaas

De drie belangrijk­ste tips voor bezoekers Open Huizen Dag

4 oktober Het was een bijzondere voorstelling gisteravond, zegt Korné Pot. Voor het eerst bracht hij samen met Pascal Bleumink hun onlinetraining ‘Woning kopen? De gouden tips’ in het theater. Een toneelstuk met twee aankoopmakelaars, de perfecte personen om advies te vragen over de Open Huizen Dag van zaterdag.