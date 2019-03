Racemonsters opgelet: vette villa te koop met kartbaan in de achtertuin

Kartbaan

De kartbaan van 980 meter lang in de achtertuin is het pronkstuk van het huis. Volgens de Britse makelaar Stanley Best Estate Agents voldoet de baan aan de hoogste standaarden. Er is zelfs een kantoortje aanwezig met podium. Het is mogelijk om de kartbaan uit te baten, dus de eigenaar kan er geld aan verdienen. Het is geen gekke locatie voor kinderfeestjes, want er is ook een speelpark aanwezig en je loopt vanuit de tuin zo het bos in.