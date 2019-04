Recreatiewoningen toch op gas: warmtepomp maakt lawaai

Het Brabantse park met 230 particuliere huisjes heeft de afgelopen jaren een grote opknapbeurt ondergaan. Als laatste fase is vorige week begonnen met de bouw van 24 nieuwe recreatiewoningen op het terrein. Die mogen volgens de nieuwe gaswet niet meer worden aangesloten op aardgas, terwijl daar bij de verkoop wel vanuit is gegaan. Kopers van de huisjes zeggen de extra kosten die alternatieve verwarming kost, niet te willen betalen. De gemeente Boxmeer is daarom gevraagd om een uitzondering te maken en toch nog te bouwen met gasaansluiting. De gemeente Boxmeer is akkoord en gebruikt daarvoor een uitzonderingsregel die de gaswet tot voor kort bood: bij zwaarwegende argumenten mogen nieuwbouwwoningen toch aan het gas. Die argumenten zijn gevonden: de bouw dreigt ernstig vertraagd te worden en er zijn volgens het gemeentebestuur geen goede alternatieven.

De Vers heeft gekeken naar elektrische warmtepompen, maar die zouden te veel lawaai maken. En dat is ‘voor een recreatiepark in een stille, bosrijke omgeving uiteraard ongewenst’, schrijft de gemeente in een toelichting. En voor de extra benodigde elektriciteit zouden er zonnepanelen op de bungalowdaken moeten komen. Maar de bomen rond de huisjes houden veel zonlicht tegen.

,,In Overloon ligt dat wat lastiger, omdat het ontwerp van de huizen al klaar was. Maar door de pomp in te bouwen kun je het geluid aardig dempen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan op ons park Reeuwijkse Plassen’’, zegt een woordvoerster. En dat bomen soms zonnepanelen in de weg staan, is volgens haar ook geen ramp. ,,We kopen alleen nog duurzame energie in, windenergie uit Nederland.’’