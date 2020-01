Rijke zakenman raakt landgoed van bijna 20 miljoen euro niet kwijt

De kritische kringloop­win­kel wil geen dumpplek meer zijn

23 januari Beschadigde of vieze banken zijn al uit den boze, maar ook een wandmeubel met een krasje of donker eiken kan de toets der kritiek van de kringloopwinkel vaak niet meer doorstaan. ,,Daar kunnen we wel een sporthal mee vullen”, zeggen ze in Raalte. De winkels met tweedehands spullen in de regio zijn vandaag de dag zeer kritisch. ,,We zijn geen vuilophaaldienst.”