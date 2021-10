Rijtjeshuis wordt zowel hotel als vakantiehuis: ‘Ik sta helemaal te trillen’

Make-overBij Priscilla (31) en Bengt (28) thuis is het schipperen tussen een landelijke stijl met een knipoog naar een vakantiehuis aan het strand en een strakke, hotelachtige look met donkere kleuren. Meer dan 600.000 kijkers zagen zondag in het tv-programma Weer verliefd op je huis hoe stylist Fietje Bruijn het beste van twee werelden bij elkaar bracht.

De twee Rotterdammers zijn verhuisd naar het nabijgelegen Bergschenhoek en hebben geprobeerd hun smaken te mixen, maar zijn allebei niet tevreden. Bengt vindt alles wat Priscilla mooi vindt te romantisch, te veel poespas en Priscilla vindt dat haar vriend, met wie ze een dochter van een jaar heeft, te veel voor ‘strak en kil’ gaat.

Daarnaast noemt het stel als ‘woonprobleem’ dat de uitbouw aan de achterzijde van het huis zo smal is dat je er moeilijk één geheel van kunt maken. En dat er een dakkoepel boven de eettafel is gemaakt is overdag fijn, maar 's avonds kun je er zo moeilijk licht krijgen omdat lampen moeilijk zijn op te hangen.

Om Bengt tegemoet te komen, kreeg hij in de oude situatie een muur die hij mocht inrichten. Daar maakte hij een soort tv-wall van. Die zorgt er echter voor dat de grote bank de looproutes blokkeert, valt Fietje meteen op als ze binnenkomt. ,,Ik val met mijn neus in de boter - of beter gezegd in de bank.” Ze vat samen hoe Bengt, die horecazaken heeft, met zijn smaken iets te veel in z'n horecawerk blijft hangen. ,,En Priscilla wil juist weg.”

Lichte vloer én frisse kleur blauw Zowel Bengt en Priscilla als Fietje vinden de oude houten vloer geen fijne basis voor de nieuwe inrichting van het huis. Als alternatief kiest Fietje voor een lichte houttint van een duurzame vloer in houtlook. ,,Het is geen echt hout, maar er zit een digitale print op, waardoor je geen herhaling van patroon krijgt", stelt ze. Op de muren gaat Fietje voor een combinatie van beide smaken: donkerblauw in het zitkamergedeelte en beige/zandkleurig voor de lange muur van de keuken naar de eetkamer en de tuin. Aan de andere kant van de eetkamer komt de ‘kleur van het jaar’ van Flexa: Bright Skies. Die staat symbool voor een frisse start en een 'teug verse lucht'. ,,Als je de nuances van beige en blauw in elkaar laat overlopen kan dat heel goed”, aldus Fietje. Bekijk bij vtwonen hoe Fietje met een kleur de functies van een ruimte markeert en zo een speelhoekje op de lange wand creëert.

Volledig scherm De donkere zitkamer is gebaseerd op het moodboard van Bengt. Stylist Fietje Bruijn noemt het 'Ibiza chic’. © Margriet Hoekstra

Omdat in het kozijn aan de tuinzijde het hout begon te rotten, heeft het klusteam van het tv-programma een totaal nieuwe pui geïnstalleerd. Bijzonder is dat er in het glas al jaloezieën zijn gemaakt die elektrisch open en dicht kunnen. Anders hangen jaloezieën bij een schuifpui altijd in de weg.

De nieuwe sfeer die Fietje heeft willen creëren noemt ze ‘Ibiza chic’. De bank is naar de andere kant en aan de lange zijde is een bank in elkaar getimmerd die verschillende functies heeft: tv-meubel, zithoekje voor de dochter van Bengt en Priscilla én een bank voor de eettafel. Daardoor kan de eettafel ook wat meer tegen de muur komen te staan, waardoor ruimte is gemaakt voor hanglampen boven de tafel. In het zitgedeelte maken twee draaibare stoelen het geheel af.

Volledig scherm Aan de lange, blinde zijde van het rijtjeshuis is een bank gemaakt, waardoor de eettafel wat meer naar de zijkant kon verhuizen. © Margriet Hoekstra

,,Ik sta helemaal te trillen, ik vind het zo prachtig”, brengt Priscilla uit met haar hand voor haar mond. De tranen rollen over haar wangen. Bengt is voor het eerst in z'n leven sprakeloos, zo zegt hij zelf. Ondertussen ontdekken ze details die ze mooi vinden, maar zelf nooit hadden durven kiezen.

