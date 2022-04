Rollen worden omgedraaid bij gezin van Anna-Marie: ‘Mama krijgt eindelijk de grootste kamer’

André merkt in zijn superduur­za­me huis niets van de gascrisis: ‘Ik zou het iedereen aanraden’

Geen minuut spijt heeft hij nog gehad. Apeldoorner André van den Berg (50) verhuisde drie jaar geleden met zijn vrouw en twee kinderen naar een zeer energiezuinig huis dat hij zelf op maat had laten bouwen in de wijk Zonnehoeve. Zeker nu de gasprijzen de pan uitrijzen, is hij maar wat blij dat hij zelf niks met dit alles te maken heeft.

30 maart