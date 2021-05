‘Ronde vloerkleden zijn populairder dan ooit’

Wil je graag een nieuw vloerkleed in je interieur, maar weet je niet zo goed welke je moet kiezen? Suzanne de Jong, stylist en eigenaar van &Suus en Sandra van Aanholt, oprichter van TheSouks.com en importeur van de populaire vintage Berberkleden uit Marokko, helpen je bij het maken van de juiste keuze.

,,Waar we vroeger eigenlijk alleen vierkante kleden zagen, is het ronde vloerkleed, zoals alle ronde en organische vormen, populairder dan ooit”, zegt Suzanne de Jong. ,,Ronde kleden zijn vaak uitgevoerd in viscose, wat ze een chique glansje geeft, maar je ziet ze ook in jute of met een bloemen- of marmerprint erop. Door er een fauteuil, lamp en tafeltje op te zetten creëer je met zo’n rond kleed heel gemakkelijk een knus afgebakend eiland binnen je woonkamer."

Laagjes op elkaar

Wat ook al een tijdje een trend is, is wat we layering noemen. Daarbij leg je vloerkleden van verschillende maten of vormen op of naast elkaar. ,,Het is misschien wat gewaagd, maar het creëert diepte en dimensie. Zoek maar eens op Pinterest op layering rugs voor inspiratie. En wat we echt niet mogen vergeten in het rijtje van trends, zijn de vintage kleden uit Marokko. Die trend laat zich het beste verklaren doordat mensen steeds meer op zoek zijn naar uniekheid. Zeker nu we zoveel thuis zijn. Een handgemaakt, vintage kleed past perfect binnen dat plaatje.”

Dat Marokkaanse kleden weleens een hit zouden kunnen worden, dacht Sandra van Aanholt jaren geleden al tijdens haar reizen door het Atlasgebergte in Marokko. Inmiddels verkoopt ze een keur aan authentieke Berbertapijten: van zwart-wit (Beni Ouarain) pastelkleurig (Beni Mguild) tot felgekleurd (Azilal). Ze hebben één grote gemene deler: ze zijn traditioneel geknoopt én vintage.

Volledig scherm Traditioneel geknoopte, unieke tapijten uit Marokko. © Emma Peijnenburg, The Souks ,,Een vloerkleed is bij uitstek geschikt om de ruimte mee aan te kleden”, zegt Van Aanholt. ,,Een authentiek Berberkleed is gemaakt van wol en is zo zacht dat het direct uitnodigt om op te zitten. En dat is echt niet alleen voorbehouden aan kinderen. De kleuren in een kleed kunnen de verbindende factor van een ruimte vormen en meubels en gordijnen optisch bij elkaar trekken. De grootte ervan heeft overigens ook invloed op hoe je een ruimte ervaart. Een tapijt moet nooit te klein zijn. Ga dus, als je budget het toelaat, altijd voor een groot of zelfs kamerbreed tapijt.”

Maar hoe kies je nu zo’n groot tapijt, al dan niet met kleur, zonder direct vreselijke spijt te krijgen zodra het in de woonkamer ligt? Sandra van Aanholt: ,,Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om een kleed eerst thuis te testen. Dit biedt ruimte om ook eens iets gewaagds te proberen. Onthoud ook dat je altijd even moet wennen aan een tapijt. Heb je een tapijt in een bepaalde maat op het oog, dan kun je ook eerst de afmetingen met schilderstape op de vloer afplakken om een gevoel bij de maat te krijgen."

Veel klanten met kinderen laten weten dat ze liever geen wit tapijt kopen, maar volgens Van Aanholt zijn goede kleden te reinigen. ,,In het verlengde daarvan: veel mensen denken dat een tapijt slijt doordat je erop loopt. Een kleed slijt echter niet van het lopen, maar van het zand dat uit schoenen in het kleed valt. Klop hem daarom eens in de tijd goed uit en je diepte-investering kan weer jaren mee.”

Volledig scherm © Emma Peijnenburg, The Souks