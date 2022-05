Sara en Rick maakten van een kille loods een droomloft: ‘Het is hier echt een paradijs’

binnenkijkenHet was de loods achter de oude Ambachtsschool in Dordrecht, onbewoonbaar, koud en kil, waar Sara van Asdonck (35) en Rick van der Bult (37) bijna vier jaar geleden verliefd op werden. Helemaal eigenhandig heeft het stel dit onbewoonbare pand weten om te toveren in een droomloft. ,,We kunnen het zelf vaak ook niet geloven.”

Het is een droom van velen om helemaal zelf een woning te creëren, maar er zijn maar weinigen die de stap ook echt durven zetten. Sara en Rick durfden het avontuur wel aan toen ze ruim vier jaar geleden de compleet vervallen loods achter de oude LTS aan de Reeweg bezichtigden. ,,Er waren meer kijkers voor het pand, maar niemand durfde het aan. Door de bijzondere constructie van het pand, is het eigenlijk onmogelijk om de ruimte goed in te delen. Maar ik zag meteen aan Rick dat hij al allemaal ideeën had.”

Die ideeën werden omgezet in een concreet plan, waar de afgelopen jaren nauwelijks van af is geweken. Dit heeft geresulteerd in een ruime, overzichtelijke loft met meerdere vertrekken die allemaal een open verbinding hebben met elkaar. ,,Het is echt zo geworden zoals we het van tevoren hadden uitgedacht.”

Volledig scherm Achter de glasplaat komt de mancave van Rick. Ook de auto krijgt daarin een prominente plek. © Victor van Breukelen

Bij het realiseren van hun droomwoning doen Rick en Sara geen concessies. ,,We gaan alleen verder met een project als we het helemaal goed hebben uitgedacht en we precies de goede materialen ervoor hebben gevonden. Die zijn soms heel duur of moeilijk te verkrijgen. Daardoor duurt het allemaal misschien een beetje langer, maar dat heb ik liever dan dat ik ergens net niet tevreden over ben.” Sara kijkt om zich heen. ,,Eigenlijk kan ik niets bedenken wat ik nu anders zou hebben gedaan.”

Boomstam

De lichtblauwe keuken, het houten badmeubel met terrazzo blad, de trap naar de vide; niets in de heerlijk lichte ruimte is kant-en-klaar bij een woonwinkel gehaald. ,,Rick heeft alles zelf gemaakt, soms met behulp van wat handige vrienden en familieleden. Het hout voor de trap kwam hier bijvoorbeeld binnen als een hele boomstam. Die heeft hij helemaal op maat gezaagd en geschuurd.”

Volledig scherm Rick en Sara ruim twee jaar geleden toen de verbouwing nog in volle gang was. © Victor van Breukelen

Het laatst afgeronde project is de keuken, de enige ruimte in de woning waarbij het stel wat is afgeweken van het oorspronkelijke plan. ,,We hadden niet van tevoren bedacht dat we een lichtblauwe keuken wilden. Dit idee is later ontstaan. We wilden eerst echt zo’n restaurantkookeiland, dus helemaal roestvrijstaal en dan de keuken in een taupe kleur. Maar toen we het huis verder hadden ingericht, leek dit ons te kil worden. We bedachten dat het hout moest worden en kwamen allebei afzonderlijk met het idee dat lichtblauw daar wel mooi bij zou staan.”

Heldere kleuren

Anders dan in andere industriële panden - waar wit, grijs en zwart vaak de boventoon voeren - kiezen Sara en Rick juist voor opvallend kleurgebruik in het interieur. Een lila bank, roze Perzisch tapijt, een rode en knaloranje kast zijn echte blikvangers in de ruimte. Door de vele raampartijen in zowel de muur als het plafond, komen de heldere kleuren heel goed tot hun recht. ,,Zeker op zonnige dagen is het hier een paradijs. Zoals de zon hier naar binnen valt, is zó gaaf! Als je dan ‘s ochtends uit de slaapkamer stapt, moet je echt je zonnebril op.”

Volledig scherm De woonkamer van Rick en Sara. © Victor van Breukelen

Voor Sara en Rick is de loods echt hun droomloft geworden. ,,We kunnen het zelf vaak ook niet geloven. Als we terugkomen van een vakantie of weekendje weg, staan we weer versteld van de heerlijke ruimte die we hebben.” Komende weken zal er ook nog worden gewerkt aan een tuin, of eigenlijk een binnenplaats.. ,,Dat is het enige wat nog miste.”

Verder hopen Rick en Sara de komende tijd de puntjes op de i te kunnen zetten van het oorspronkelijke plan. Daarin krijgt ook de auto een prominente plek in het interieur, namelijk achter de enorme glasplaat naast de keuken. ,,Dat wordt een soort mancave voor Rick. Er liggen nog heel veel plannen, ook voor de naastgelegen ruimte, maar als we straks klaar zijn met het eerste plan, gaan we eerst even genieten van wat we hebben. Doordat je altijd bezig bent, vergeet je dat weleens.”

Volledig scherm De trap naar de vide met daarnaast de master bedroom met vrijstaand ligbad. © Victor van Breukelen

Meer foto’s van de loft van Rick en Sara zijn te vinden op het Instagramaccount @studiofabrique.

