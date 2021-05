Sheela en George vertrekken naar Singapore en verkopen Haags bovenhuis vol eclectische herinneringen

George verruilde zijn geboortegrond Nederland ruim twintig jaar geleden om in Singapore te gaan werken. Sheela heeft Indiase roots, maar werd geboren in Singapore. Negen jaar geleden zag hun zoon Saul het levenslicht.



Eind 2017 verruilde het gezin het Aziatische land voor Den Haag. In eerste instantie huurden ze een huis, maar twee jaar later werden ze verliefd op het huis in de Danckertsstraat. ,,We hebben eigenlijk maar twee huizen gezien”, vertelt Sheela. ,,Hier was het meteen raak. Het is een leuke buurt, dicht bij ons werk en de internationale school van Saul.”