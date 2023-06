Slakken kun je bestrijden met dure aaltjes, maar het kan ook goedkoper en simpeler

eigen tuin eerstRegen brengt slakken en dat betekent dat de sla in je moestuin in mum van tijd is verorberd. Tuinexpert Romke van de Kaa weet hoe je ze het beste kunt bestrijden.

Zou er een dier bestaan dat meer gehaat wordt dan de slak? We worden er de laatste jaren tot vermoeiens toe op gewezen dat het slecht gaat met de biodiversiteit. Sommigen gebruiken het woord zo vaak dat ze een lettergreep inslikken: ‘bioversiteit’. Vaak gaat het dan over insecten waarmee het slecht gaat. Iedere dag sterven een paar soorten uit.

Het gaat nooit over de slak, hoewel die net zo biodivers is als de hommel en de vlinder.

En – geloof het of niet – ook nuttig. Slakken zijn opruimers; hadden we ze niet dan zouden we in de tuin binnen de kortste keren tot onze enkels in de prut staan.

Het probleem is natuurlijk dat slakken niet alleen dode planten opruimen, maar ook levende. Sommige planten, zoals riddersporen, leggen het loodje doordat de slak sneller eet dan de plant kan groeien. Een rij jonge slaplanten in de moestuin kan in één nacht verdwijnen. Want slakken opereren bij voorkeur ’s nachts.

Je hebt twee grote divisies van slakken: huisjesslakken en naaktslakken. Huisjesslakken doen weinig kwaad. De gewone tuinslak, in zo’n mooi geel huisje met een bruine spiraal, eet voornamelijk algen en dood blad. De segrijnslak heeft een bruin huis en lijkt wel iets op de wijngaardslak die je vroeger in restaurants op je bord kreeg. Die eet ook levend blad en maakt van die mooie gaten in je hosta’s. Ik zou zeggen: plant iets anders, bijvoorbeeld een varen. In het fijnverdeelde varenblad valt slakkenvraat niet op. Het wordt er alleen nog fijner verdeeld van.

De grote probleem­ver­oor­za­kers zijn de naaktslak­ken

De grote probleemveroorzakers zijn de naaktslakken: die grote zwarte en oranje slakken die tot de groep van de wegslakken horen. Een enkele keer zie je de grijs met zwart gevlekte tijgerslak. Deze hoort bij de geniepigste groep: de aardslakken die in de grond leven en ’s nachts bovenkomen.

Slakken bestrijden

Je kunt slakken bestrijden met parasitaire aaltjes. Je krijgt die in gedroogde vorm gewoon in je brievenbus. Je lengt de droge aaltjes aan met water en ze komen tot leven. Een mirakel. Je giet de vloeistof uit in je tuin en de parasieten gaan aan het werk. Ze boren zich in de slakken die schijnbaar oplossen in het niets. Effectief en duur. En geen bijdrage aan die bioversiteit.

Je kunt ook proberen om het naaktslakken lastig te maken. Ze verplaatsen zich over vochtige grond. Als je die grond bedekt met iets wat snel opdroogt verminder je de slakkenoverlast. Gemalen boomschors en cacaodoppen gaan slakkenoverlast tegen. Vroeger legden ze stro onder de aardbeien en ook dat hielp.

Natuurlijke bestrijders van slakken, zoals egels en padden zijn er steeds minder. Maar sommige kevers zijn ook echte slakkeneters. Houd die dus in ere. En mollen komen ’s nachts vaak boven de grond en richten dan een slachting onder de naaktslakken aan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.