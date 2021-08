Slapeloze nachten voor Vlaardingse Nathalie: sloop dreigt voor dakkapel van haar droomhuis

Last van onkruid in de tuin? ‘Gewoon laten groeien’

4 augustus Het is misschien het laatste waar je aan denkt, als je in paniek naar het omhoogschietende onkruid in je tuin kijkt. Maar volgens duurzame tuinontwerper Sjaak Willemstein uit Waddinxveen moeten we onkruid juist laten staan en ermee gaan samenwerken. ,,Gewoon laten groeien.”