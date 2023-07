Snel en goedkoop je huis laten taxeren: ‘Desktoptaxaties zijn betrouwbaar gebleken’

Tips Consumen­ten­bond: onveilige producten verkopen via Bol.com en Amazon is ‘kinderlijk eenvoudig’

Bij Bol.com en Amazon.nl komen gevaarlijke producten gemakkelijk in de webshop terecht. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Zo stonden op Bol.com onder andere een brandgevaarlijke mobiele airco en een levensgevaarlijke kinderschommel. Webshops zijn op dit moment niet aansprakelijk als jij als koper een slecht product ontvangt of als er schade ontstaat. Hoe weet je of jouw aankoop betrouwbaar is?