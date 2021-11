Sociale huurhuizen snel verduurzaamd

De beste veilige investeringen die je kunt doen met 5000 euro zijn zonnepanelen en isolatie van je huis, maar wat als je huurt? Dan ben je afhankelijk van de verhuurder. Bij de sociale woningbouw worden grote stappen gemaakt, meldt brancheorganisatie Aedes. Energielabel B komt eind dit jaar in beeld voor de gemiddelde sociale huurwoning. Bij een B-label is de isolatie op het niveau van een huis dat gebouwd is rond het jaar 2000. Dak, vloer en spouw zijn geïsoleerd en ook alle ramen zijn voorzien van HR++ glas. Vooral de laatste jaren gaat het hard. In 2016 had de gemiddelde corporatiewoning nog een energielabel D.

,,Corporaties komen daarmee als een van de weinige partners in het Energieakkoord hun toezeggingen na’', stelt Aedes.

Vertraging

Het Energieakkoord voor duurzame groei is een overeenkomst uit 2013 tussen overheid, organisaties en bedrijfsleven. De corporaties werd opgelegd om in 2020 energielabel B te halen, dat is met een jaartje vertraging gelukt.

Ook voor huurders zijn de energiebesparende maatregelen fijn. Er volgt weliswaar vaak een huurverhoging na een isolatieronde of de installatie van zonnepanelen, maar die is altijd lager dan de besparing op de energienota. Bovendien wordt de woning veel comfortabeler als er goed is geïsoleerd.

Inmiddels zijn 320.000 sociale huurwoningen voorzien van zonnepanelen, alleen al vorig jaar kregen 67.000 corporatiewoningen zonnepanelen. De corporaties hebben samen 2,2 miljoen woningen.

Het eerste klimaatdoel is gehaald, maar het is nog lang niet genoeg. In 2050 moeten ook huurhuizen energieneutraal zijn. Aedes wijst erop dat er nog grote investeringen nodig zijn om dat te halen. Vooral bij oudere woningen en bij flatwoningen in grote steden is dat lastig. Ongeveer een vijfde van de sociale huurwoningen heeft een energielabel D of minder. ,,Woningcorporaties kijken per woning wat de beste mogelijkheden zijn voor verduurzaming. Dat kan renovatie zijn, maar het kan bij hele oude woningen ook zijn dat er gekozen wordt voor sloop-nieuwbouw. Bijvoorbeeld omdat de investeringen per woning 100.000 euro bedragen en de woning geen spouwmuur heeft. Er is afgesproken door woningcorporaties dat juist de woningen met de laagste labels met voorrang worden verduurzaamd’', meldt Brenda Heidinga van Aedes.

Hypotheken

Particuliere huiseigenaren zijn eveneens druk met verduurzamen van hun woning, meldt hypotheekbemiddelaar De Hypotheker. Het aantal aanvragen voor een hypotheek om de woning mee te verduurzamen is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Vorige maand was het aantal hypotheken voor verduurzaming van de woning op jaarbasis al 60 procent hoger. Het aantal hypotheekaanvragen voor een nieuwe woning ligt echter een kwart lager dan een jaar eerder. De hoge gasprijzen hebben huizenbezitters misschien een zetje gegeven, maar de weinige beschikbare woningen en de hoge huizenprijzen zijn ook van invloed op de verbouwplannen, stelt De Hypotheker. Als verhuizen er niet in zit, dan pakken de bewoners hun eigen huis aan, zeker nu de rente nog zo laag is.