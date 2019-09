‘Spiegel te koop’ op Marktplaats zorgt voor hilarische kiekjes

Op Marktplaats je huisraad aanbieden blijft populair. Foto’s maken van meubelstukken is altijd lastig, maar spiegels vallen qua moeilijkheidsgraad in een buitencategorie. Want hoe zorg je ervoor dat je zelf niet op de foto staat? Wetenschapsjournalist Mark Traa van Quest verzamelde grappige voorbeelden en startte een speciaal Twitteraccount: ‘spiegel te koop’.

Zijn initiatief is geïnspireerd op het Engelse account ‘people selling mirrors’. De accounts plaatsen even suffe als hilarische plaatjes met blote voeten in het spiegelbeeld of handen die om het hoekje komen kijken.



,,Volgens mij zijn er drie categorieën mensen”, zegt Traa, overpeinzend waarom zoveel spiegels inclusief verkoper op Marktplaats staan. ,,De ene groep lijkt het niks uit te maken dat ze erop staan. Een andere groep lijkt zichzelf helemaal niet te zien, geen oog te hebben voor het spiegelbeeld. De derde categorie is mijn favoriet: dat zijn mensen die buiten beeld proberen te blijven, zich in allerlei bochten wringen. Zonder succes.”

Veel moeite hoeft de wetenschapsjournalist niet te doen om de kiekjes te vinden. ,,Ik kijk alleen op Marktplaats. Op die site worden ieder willekeurig moment wel 300 tot 500 spiegels aangeboden en dan neem ik badkamermeubels en garderobes nog niet eens mee. In een verloren uurtje scrol ik er graag even doorheen.”

Traa wil de verkopers niet voor schut zetten, het ís soms ook moeilijk en Marktplaats is er niet voor de professionals. ,,Ik kan hier hartelijk om lachen”, zegt Jeroen Paling, campagnefotograaf van webwinkel Bol.com. ,,Mensen hadden echt het idee: even snel een foto maken. Maar als je een mooie foto wilt, is dat nog niet zo gemakkelijk. Je moet er even de tijd voor nemen.”

Puzzelwerk

Interieurfotograaf Guus Geluk kent het probleem. ,,Ook ik moet altijd goed opletten dat de flits niet te zien is in de spiegel. Het vergt soms wat puzzelwerk om buiten beeld te blijven, terwijl dat wel het mooiste is.” Hij heeft nog wel een tip: ,,Probeer met de telefooncamera scherp te stellen op de lijst. Dat wat je in de reflectie ziet, wordt dan minder scherp. De focus wil je meestal toch op de lijst hebben.”

Misschien vinden de fotomakers het zelf ook wel grappig dat ze als verkoper te zien zijn in de spiegel. ,,Het ligt natuurlijk aan de setting, maar ik maak ook wel eens gebruik van het spiegelbeeld als ik een foto of film maak”, zegt professioneel fotograaf Ilse van Loon. ,,Dan wordt het onderdeel van de foto. Als ik wil dat de reflectie van ramen niet zo sterk is, gebruik ik een polarisatiefilter. Maar dat is wel voor een lens van een spiegelreflexcamera, niet voor telefooncamera’s.”

Quote Ik heb wel eens een vrouw een pose zien maken alsof ze zichzelf en niet de spiegel etaleerde Mark Traa, Beheerder ‘spiegel te koop’

Ook Mark Traa denkt overigens dat sommige verkopers bewust zichzelf op de foto zetten. ,,Ik heb wel eens een vrouw een pose zien maken alsof ze zichzelf en niet de spiegel etaleerde. Maar vaker komt het voor dat je in de spiegel een heel rommelig interieur ziet of een onopgemaakt bed. Dat snap ik niet zo goed. Waarom laat je iedereen op Marktplaats de inhoud van je badkamerkastje zien?”

,,De oplossing is natuurlijk dat je niet recht voor de spiegel gaat staan, maar een schuine hoek kiest”, aldus Jeroen Paling van Bol. ,,Ook het interieur wil je het liefste afblokken. Je kunt daarvoor het beste op zoek naar een plek in huis waar een effen muur te vinden is, of een andere blanco oppervlakte. Als je geluk hebt, past de kleur van de muur goed bij de kleur van de lijst. Wij hebben in onze eigen studio ook gespeeld met de omgevingskleur.” (zie foto hieronder)

Webwinkels pakken het doorgaans anders aan, weet Paling. ,,Op onze productpagina zie je bijna alleen maar foto's die achteraf met Photoshop zijn bewerkt. Er komt dan een inzetje in om bijvoorbeeld de glooiing van de reflectie weer te geven: van donker naar licht. Ik zie er ook een waarbij stockfoto's van een chique omgeving in de spiegel zijn geplakt. Er is natuurlijk niet altijd geld om voor zo'n foto naar een toplocatie te gaan”, grapt de campagnefotograaf.