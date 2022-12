Spiritus, slaolie, een strijkijzer en een kurk: zo krijg je vlekken en kringen van kaarsvet weg

Een lezer van deze rubriek zit met de handen in het haar. ,,Op mijn mangohouten salontafels zijn kaarsvetvlekken gekomen. Ik heb ze laten opdrogen en daarna met een kunststof schrapertje eraf gehaald. Alleen: nu zijn er zichtbare kringen op de tafeltjes. Ik heb gegoogeld, maar heb de oplossing nog niet gevonden.”

Nou, dan ben je bij onze Haagse schoonmaakgoeroe aan het juiste adres. ,,Ik ben zelf een echt kaarsenmeisje. Of eigenlijk: kaarsenvrouwtje. Ik ben geen meisje meer. 's Ochtends zet ik altijd drie theelichtjes aan, dat is mijn ritueel. Laatst wilde ik weer kaarsen kopen, maar ik moest echt grabbelen in het schap! We moeten bezuinigingen, dus gaan heel veel mensen weer kaarsen branden. Eerst had je de pleerollen, nu de theelichten. Bij elke crisis hoort een product, ‘t is me elke keer wat!”

Geen gepriegel met een mesje

Maar goed: kaarsvet dus. ,,Kaarsvetvlekken zijn moeilijke vlekken waar echt wel even onze aandacht bij nodig is”, steekt Marja van wal. ,,Stel: er is kaarsvet gemorst op je houten tafel. Je kunt er meteen een ijsblokje op doen, zodat het koud en hard wordt. Dan kun je met je mooi gelakte nagels het grootste deel van het kaarsvet eraf halen. Of doe het met iets van plastic, zodat je geen beschadigingen veroorzaakt. Dus geen gepriegel met een scherp mesje.”



Vaak blijft er toch nog iets zitten. Een laagje wat je niet makkelijk weg krijgt. ,,En nu, uitroepteken, uitroepteken, wordt het even moeilijk. Je wilt natuurlijk dat je tafeltje weer mooi glimt en glad wordt. Je pakt een stuk keukenpapier en die vouw je dubbel. Dan leg je die op de plek en ga je met het strijkijzer in de weer. Dat klinkt best spannend, dus je zet 'm op de laagste stand. Niet op de stoomstand! Dan maak je vochtvlekken. Het papiertje neemt door dat strijkijzer steeds wat op, je ziet het vet in je papiertje. Je maakt het warm, en het papier zuigt het vet op. Zet ‘m steeds wat hoger, totdat je ziet dat er wat vet loskomt. Kijk elke keer goed. En: neem steeds een stukje schoon papier. Op een gegeven moment is het vet weg.”

Volledig scherm Marja Middeldorp met een strijkijzer. Die kun je dus voor meer dan alleen je kleding gebruiken. © Joost Hoving

Maar: er blijft een kring achter. ,,Of het ziet er wittig uit. Nu heb ik een hele ouderwetse methode, waar eigenlijk geen betere voor is. Wat heb je nodig? Een ouderwetse kurk, spiritus, slaolie en een bakje. Je vult dat bakje voor twee derde met slaolie en voor een derde met spiritus. Met die kurk ga je dan door het soppie. Dat is best wel wat werk, want de spiritus en slaolie vermengt niet goed. Dus je moet steeds blijven draaien”, vertelt Marja enthousiast.

Daarna haal je die kurk uit het mengseltje. ,,Met de kurk ga je al draaiend op het stukje hout. En maar draaien en maar draaien en maar draaien... Totdat je denkt, die Mar, met die tips van haar, dat slaat nergens op. En dan, juist dán, zie je ineens wat grijs schuim tevoorschijn komen! Dan zal je zien, als je dat wegveegt en je gaat nog even met wat boenwas over het hout, dat de vlekken weg zijn. Dat is toch wel een klein wondertje. Het werkt ook bij waterkringen. Ik hoop heel erg dat ik de mevrouw met het tafeltje zo heb geholpen.”

Je kunt veel meer met oude kaarsen dan je zou denken: vtwonen zet vijf verrassende dingen op een rij.

Voorkomen is beter dan genezen. ,,Ik heb al eens verteld dat je met wat zout water kan voorkomen dat een kaars gaat lekken. Maar ik heb nog een tipje. Soms krijg je een kaars niet makkelijk in of uit de kandelaar. Omdat je toch al met slaolie hebt gewerkt, moet je slaolie even aan de onderkant van een kaars dopen. Een handcrème of iets anders vets werkt ook. Je zal zien: de kaars glijdt zo, hopsakee, die kandelaar weer in.”

