Stel breidt tuin van woning uit zodat kinderen met autisme meer ruimte hebben: ‘Dit mag helemaal niet’

Missende rookmel­ders en enige vluchtrou­tes vol spullen: veiligheid ver te zoeken in oude portiek­flats

Als er brand uitbreekt op de eerste verdieping in de portiekflat van Wendy Baum, staat in een mum van tijd het hele trappenhuis vol dikke zwarte rook. Wendy weet niet wat ze moet doen en raakt compleet in paniek. Ze wil naar beneden, weg van de brand en het liefst zo snel mogelijk. Gauw zoekt ze haar dochtertje van drie jaar oud, tilt haar op en rent naar de deur. Een verkeerde beslissing die heel makkelijk fataal had kunnen aflopen.

28 september