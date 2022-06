Stephan (61) zag zijn kinderen lang douchen: ‘Gaat nu na zeven minuten automatisch uit’

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw en zoon van 14 jaar woon ik in een gehuurd rijtjeshuis uit 1974 in Alkmaar. Het is een tussenwoning met energielabel C en met 120 vierkante meter aan woonoppervlak. In 2008 zijn de voor- en achtergevel met enkel glas compleet vervangen. Beneden en boven zit nu HR++-glas. Dat merkten we direct aan onze gasrekening. De zolder heb ik zelf geïsoleerd, met tempexplaten (EPS 50 mm) en gips, toen we er net zijn komen wonen. We zijn namelijk een samengesteld gezin met zeven kinderen, dus er moest op zolder ook ruimte zijn voor de kinderen om te slapen.

Verder is de kruipruimte niet geïsoleerd, dat zou ik nog wel willen. De buren hebben het wel gedaan en dat voel je gewoon. Onze vloer is koud, daar krijg je een warmer gevoel. Ook heb ik radiatorfolie achter de radiatoren geplaatst, en we zijn net overgestapt op inductie koken.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ons 3-jarig contract bij Energiedirect liep afgelopen maand af, we betaalden 173 euro per maand. Nu hebben we een flexibel contract en betalen we 350 euro per maand. Dat is op basis van een jaarverbruik van 1067 kuub gas en 3449 kWh aan stroom. We stappen niet vaak over, maar ik kijk wel naar andere aanbieders.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Qua energieverbruik let ik wel op. We hebben overal ledverlichting en een slimme thermostaat die voor zeven dagen is ingeregeld. Als het koud is, pakken we een deken of we doen een trui aan, en soms met de kaarsjes aan.

Ik zit nu tijdelijk in de ziektewet en ik heb daarom zelf een elektronische douche-stop gemaakt. Die zet de warme douche na zeven minuten automatisch uit. Wat er daarna gebeurt? Dan krijg je alleen maar koud water! Ik had het idee al langer, want met jongelui die heel lang douchen loopt de gasrekening soms flink op. Het apparaatje kostte nog geen honderd euro en ik hoor er weinig commentaar op. Zeven minuten is nog wel te doen en het went vanzelf.

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Voor zonnepanelen krijgen wij geen toestemming van de woningbouw, zo staat het helaas ook in ons huurcontract. Ons dak is op het noorden en zuiden, dat is gunstig, en met de huidige energieprijzen is het toch wel lonend. Ik had ze zelf graag gekocht, maar ze willen dat liever (ooit) zelf doen. Vanaf volgend jaar worden we wel aangesloten op het warmtenet. Dan gaan we van het gas af. De hele straat gaat hier opengebroken worden, omdat we dan de warmte krijgen van de huisvuilcentrale. Ik hou alleen mijn hart vast wat het gaat kosten.

We hebben een warmtepompdroger, maar die gebruiken we niet altijd. Nu hangt de was ook buiten aan de droogmolen. De vaatwasser zetten we altijd na elven aan, in het daltarief. De wasmachine niet, die staat op zolder en daar hebben de buren dan last van. Geldt het daltarief ook in het weekend? Dat wist ik niet, dat is nog wel een goede tip!

Verder heb ik bijna overal schakelaars tussen de apparatuur gezet voor sluimerstroom die ik dan uit zet, zoals de koffiemachine, waterkoker, computers, tv en ontvanger en op de slaapkamer van mijn zoon.”