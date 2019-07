Stofzuigertycoon koopt duurste penthouse van Singapore

Dyson zou 73,8 miljoen Singaporese dollars hebben betaald voor het appartement, omgerekend ruim 48 miljoen euro. Dat is overigens aanzienlijk minder dan de vraagprijs van omgerekend 70 miljoen euro, melden media in Singapore en de Financial Times.



Voor dat bedrag krijgt Dyson de bovenste drie verdiepingen van de 290 meter hoge Guoco Tower. Het penthouse is in totaal bijna 2000 vierkante meter groot. Zo heeft hij straks een zwembad op de hoogste verdieping van de toren, de 64ste etage. Ook krijgt hij een 'wijnkelder' voor 600 flessen en een eigen lift vanuit de parkeergarage.



Dyson (72) is een van de rijkste Britten en zijn vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard euro. Hij is een van de belangrijkste voorvechters van de brexit. Begin dit jaar besloot hij om het hoofdkantoor van Dyson te verhuizen naar Singapore. Het bedrijf wil daar ook een elektrische auto bouwen.