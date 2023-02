Stroomverbruik gaat door het dak na plaatsen slimme meter: ‘We durven amper een lamp aan te doen’

column Die slimme meter, die ons zo slim werd aange­smeerd, is alleen slim voor de energiele­ve­ran­cier

De postbode belde aan met een aangetekende brief. Gelukkig krijgen we die bijna nooit, want de ervaring heeft geleerd dat een aangetekende brief zelden goed nieuws brengt. Ook deze keer stond ik niet te juichen over de inhoud. En toch had ik kunnen weten dat deze brief een keer zou komen.

14 december