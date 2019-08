‘Studenten moeten uitkijken voor dubbel betaalde verzekeringen’

Studenten startpakketNog even en dan breekt een nieuw schooljaar aan. Start jij dit jaar met een studie? Dan stuit je ongetwijfeld op veel nieuwigheden. In de serie Studenten Startpakket helpt deze site je op weg met tips over werk, wonen, vervoer, tech, koken & eten. Deze aflevering: verzekeringen.

Voor het eerst kwam vorig jaar landelijk de gemiddelde prijs van een studentenkamer boven de 400 euro uit, bleek uit onderzoek van Kamernet. Als student ben je er dan nog niet. Bas Knopperts van vergelijkingssite Independer vertelt welke verzekeringen nodig zijn en waarom.

Lees ook Bijna half miljoen Nederlanders ‘vergeet’ zorgtoeslag Lees meer

Zijn eerste tip is al direct een belangrijke: bij een aantal verzekeringen kun je meeverzekerd blijven bij je ouders als je op kamers gaat. Vinden zij dit goed en hebben ze de dekking die je nodig hebt? Dan heb je je eerste euro’s al bespaard. Knopperts: ,,Studenten moeten uitkijken dat ze niet dubbel verzekerd zijn.’’

1. Een inboedelverzekering: voor je spullen

Quote Veel studenten denken dat waarde van inboedel meevalt, maar het loopt al snel op als je bijvoor­beeld kleding mee gaat rekenen Onder je inboedel vallen alle spullen die in je kamer staan, zoals meubels en laptop. Die verzeker je met een inboedelverzekering. ,,Dit is nou net een verzekering die aan een adres is gekoppeld en je dus sowieso moet afsluiten als je op kamers gaat’’, aldus Knopperts. ,,Veel studenten denken dat waarde van inboedel meevalt, maar het loopt al snel op als je bijvoorbeeld kleding mee gaat rekenen. Met de inboedelverzekering betaalt de verzekeraar alle geleden schade van een inbraak of een brand.’’



Zorg voor een goed slot op de deur van je studentenkamer, om de kans op diefstal te verkleinen. Vaak is dat ook een eis van de verzekeraar.

Goed om te weten: voorheen was ook de mobiele telefoon automatisch meeverzekerd bij een all risk inboedelverzekering, maar omdat te veel telefoons met kapotte schermpjes werden ingediend, hebben veel verzekeraars die eruit gehaald. Ze konden niet controleren of de telefoon thuis beschadigd was of bijvoorbeeld op straat. ,,Er zijn nog verzekeraars die het wel vergoeden, dus daar moet je gericht naar op zoek.’’

Kosten: zo'n 5 tot 10 euro per maand.

2. Een aansprakelijkheidsverzekering: voor schade bij anderen

Serie

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie ‘studenten startpakket’. Eerder schreven we over het zoeken van een studentenkamer, koken voor grote groepen en besparen op de aanschaf van een laptop. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die je veroorzaakt bij anderen. Dat kan zowel letselschade als schade aan spullen zijn. Hebben je ouders een aansprakelijkheidsverzekering? Zolang je uitwonend, niet getrouwd en student bent, kun je bij (een van) hen op de polis meeverzekerd blijven.



,,Belangrijk is dus wel dat je student bent. Als je stopt met een studie en gaat werken, vervalt de dekking. Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de verzekering die niet verplicht is, maar wel zo'n 95 procent van de Nederlanders heeft.’’

,,Het is een goedkope verzekering’’, zegt Knopperts. ,,Hij kan wel erg belangrijk zijn. Stel dat je de laptop van een huisgenoot per ongeluk stukmaakt, dan dekt de verzekering de kosten. Als je een ongeluk veroorzaakt, kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Je bent tot ruim een miljoen euro verzekerd.’’

Kosten: zo'n 2,50 euro per maand.

3. Een rechtsbijstandverzekering: voor conflicten

Een rechtsbijstandverzekering is niet verplicht maar kan je wel helpen in lastige situaties. ,,Stel dat je een conflict krijgt met de verhuurder, bijvoorbeeld omdat hij de borg niet wil terugbetalen, dan kun je juridische hulp inschakelen die de verzekeraar bekostigt.’’ Check wel even of je nog meeverzekerd bent op de rechtsbijstandverzekering van je ouders. Dat kan je een hoop geld schelen, omdat het relatief een wat duurdere verzekering is.



Ben je niet voor rechtsbijstand verzekerd? Dan kun je ook gratis bij het Juridisch Loket terecht. Het is wel goed om te weten dat zij alleen advies geven. ,,Voor uitgebreidere juridische hulp heb je echt een verzekering nodig.’’

Kosten: zo'n 18 tot 20 euro per maand.

4. Een reisverzekering

Quote Zeker omdat ook weekendjes weg of festivals onder de doorlopen­de reisverze­ke­ring vallen, heb je de kosten er al snel uit Deze verzekering heeft niks met je kamer te maken, maar als je op reis gaat is het belangrijk om deze te hebben. Je bent dan verzekerd tegen verlies van en schade aan je bagage, maar ook tegen onverwachte kosten die je maakt na bijvoorbeeld een ongeval of ziekte op reis. Handig om te weten: ook tijdens een weekendje weg ben je hiermee verzekerd.



Bas Knopperts van Independer heeft wel een waarschuwing wat betreft studiereizen: ,,Die zitten niet bij iedere verzekeraar standaard in het pakket. Goed om even na te kijken dus.’’

Een doorlopende reisverzekering is volgens Knopperts in bijna alle gevallen goedkoper dan een aparte verzekering bij iedere vakantie. ,,Zeker omdat ook weekendjes weg of festivals onder de doorlopende reisverzekering vallen, heb je de kosten er al snel uit.’’

Ben je voor je reisverzekering (doorlopend) meeverzekerd bij je ouders? Dan geldt ook hier dat je onder die dekking valt. Bij de helft van de aanbieders kan dit tot je 27ste, de andere helft kent geen maximum leeftijd. Sta je niet bij je ouders op de polis dan kun je zelf een reisverzekering afsluiten.

Kosten: zo'n 6-7 euro per maand.

5. Een zorgverzekering

Deze verzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar of ouder. Of je nou op kamers gaat of thuis blijft wonen, dat maakt niet uit.

Moet je nu zelf je zorgpremie gaan betalen? Dan is het slim om zorgverzekeringen te vergelijken. De kans is groot dat je bij een andere verzekeraar goedkoper uit bent. Zeker als je weinig zorg nodig hebt en genoeg hebt aan een basisverzekering, met eventueel een kleine aanvulling. ,,Het komt voor dat studenten hetzelfde pakket houden als hun ouders. Meestal zijn ze dan veel meer kwijt.’’

Sommige verzekeraars hebben speciale studentenpakketten met extra vergoedingen voor bijvoorbeeld anticonceptie en fysio. Grote kans dat je trouwens recht hebt op zorgtoeslag. Omdat dit bedrag kan oplopen tot 99 euro per maand, zijn de meeste kosten wel gedekt.

Knopperts: ,,Je kunt zelf overigens je eigen risico kiezen. Standaard is dat 385 euro per jaar, maar je kunt er ook 885 euro van maken. Dan gaat de premie omlaag. Wij adviseren studenten goed te kijken wat ze normaal gesproken nodig hebben. Het verschil lijkt 500 euro, maar dat is niet zo: omdat de maandelijkse premie lager ligt, is het verschil slechts 250 tot 300 euro per jaar als je het eigen risico opgebruikt. Voor studenten die kerngezond zijn, is het aantrekkelijk om te kiezen voor een hoog eigen risico. Let wel: op het moment dat je bijvoorbeeld je been breekt, moet je wel 885 euro over hebben. Dat is een hoog bedrag.’’ Knopperts merkt nog op dat bezoek aan de huisarts vrij van eigen risico is (gratis dus).