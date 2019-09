Studentenhuizen appetijtelijker geworden voor beleggers

interview Dit is de kleur van het jaar en er werd wel een jaar over vergaderd

11:20 Al jaren is AkzoNobel een van de wereldwijde trendsetters met de benoeming van de kleur van het jaar. Die kleur is straks terug te zien in elke bouwmarkt en daarna in talloze woonkamers en andere plekken in huis. Creatief directeur Heleen van Gent reist de wereld rond en vergadert zich suf met haar team voordat de knoop wordt doorgehakt. De weinig duidelijke naam van de winnaar is bekend: tranquil dawn.