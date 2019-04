Sywert van Lienden maakte zijn oude rijtjeshuis duurzaam: ‘Het is goedkoper dan je denkt’

De afgelopen jaren woonde de 28-jarige Van Lienden met zijn vrouw Ilse in Amsterdam, waar hij ambtenaar is. Vorig jaar verhuisden ze naar een doorsnee jarendertighuis in Hilversum. Inmiddels heeft het stel twee kinderen, een zoon van 2 en een pasgeboren dochter. Van Lienden had niet gedacht dat hij zo'n warm pleitbezorger zou worden van groene maatregelen in huis, maar wil zijn ervaringen een jaar na de verhuizing graag delen. ,,Het isoleren van een oude woning is goedkoper dan je denkt, zeker als je veel zelf doet en dus geen dure klusbedrijven inhuurt.”

Hoe ben je begonnen?

,,Het was lastig om een huis te vinden en we kwamen uiteindelijk uit bij dit jarendertighuis in Hilversum. Ik denk een heel gemiddeld rijtjeshuis met 120 vierkante meter. Na de eerste maand schrok ik me rot van de energierekening: 400 euro. En toen woonden we er nog niet eens. Het huis bleek energetisch zo lek als een mandje en had energielabel F. Ik wist eigenlijk nog niks van energiebesparing, maar besloot mezelf erin te verdiepen.’’

Waar haalde je de informatie vandaan?

,,Dat was best lastig. Ik heb veel op internet gespeurd en in mijn omgeving navraag gedaan bij mensen die hun huis al hadden geïsoleerd. De meeste tijd heeft gezeten in uitzoekwerk, de klussen zelf vielen uiteindelijk wel mee. Ik ben zelf niet heel handig, maar met de juiste hulp van experts kom je een heel eind. Mijn uitgangspunt was: het moet comfort opleveren, besparing én goed zijn voor het milieu. Ik wilde het met spaargeld financieren, geen leningen. Dat is, stapje voor stapje, uiteindelijk gelukt.’’

Sywert van Lienden (28) schuift geregeld aan als politiek commentator bij tv-programma De Wereld Draait Door. Hij werd bekend als voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Later werd hij politiek activistisch met de jongerenbeweging G500. Hij schreef columns voor onder meer HP/De Tijd en NRC Next.

De energierekening is een stuk omlaag?

,,Ja, dankzij zonnepanelen betaal ik nauwelijks meer voor stroom en mijn energierekening is samen met warm water plus verwarming gedaald van gemiddeld 181 euro naar ongeveer 65 euro per maand, de laatste energieprijsverhoging inbegrepen. In plaats van 1900 kuub gas verbruiken we nog maar 600 kuub, het niveau van een nieuwbouwwoning. Volgens mij zitten we nu wel een beetje aan het maximale. Wil ik het nog energiezuiniger krijgen, dan kost het onnodig veel geld. Een warmtepomp installeren bijvoorbeeld. Ik wacht daar wel mee tot het nodig is. Wellicht is een hybride warmtepomp met groen gas of waterstof nog een optie over tien jaar.’’

Welke stappen heb je doorlopen?

,,We zijn begonnen met het simpele en goedkope isolatiewerk. Als je niet bang bent om vies te worden, kun je zelf de kruipruimte in om de vloer te isoleren. Wij hebben een houten vloer, dus ik heb glaswol gebruikt als isolatiemateriaal. Kostte ongeveer 300 euro. Daarna hebben we spouwmuurisolatie aangebracht. Dat kostte 700 euro. Die investering van 1000 euro leverde al 20 procent besparing op. Overigens kun je beter niet de percentages besparing geloven waar bedrijven mee adverteren. Als je dat bij elkaar optelt, kom je altijd boven de 100 procent uit, dat kan niet. Toch is het wel de moeite waard, hoor.''

Heb je alles zelf gedaan?

Volledig scherm Het dak van Sywerts nieuwe huis is zowel aan de binnen- als buitenkant geïsoleerd. ,,Nee, zeker niet. Ik heb bij het dak samengewerkt met een dakdekker. Als je goedkoop klussers wilt inhuren, heb ik nog wel een truc: er zijn veel sites waarop je prijzen kunt vergelijken. Vaak moeten de klussers daarvoor betalen en een percentage afdragen aan de site als ze de klus hebben aangenomen. Ik heb wel de prijzen vergeleken via die sites, maar de klusser direct gebeld en dan kan het nog voordeliger. Dan ben je dubbel spekkoper. Het kan honderden of wel duizenden euro's schelen op die manier.’’

Goed: vloer, muur, dak. En toen?

,,Een grote klapper kun je nog maken met dubbel glas. Ik ben op zoek gegaan naar dubbel glas met HR++ dikte. Dat scheelt qua prijs de helft met trippel glas, dat nu populair wordt, maar levert nagenoeg dezelfde besparing op. Zeker als je vraagt om dikker glas. Sowieso vallen ook bij het vervangen van de ramen de kosten wel mee: voor 1500 tot 2000 euro was alles vervangen door specialisten. De grootste vooruitgang heb ik dus geboekt met een investering van 5000 euro, die ik er gegarandeerd weer uit krijg als we dit huis verkopen.’’

Maar toen had je de smaak dus te pakken?

,,Ja, toen ben ik gewoon doorgegaan met heel veel kleine zaken die allemaal hun bijdrage leveren en ook comfort geven: tochtstrips, folie achter de radiatoren en een ventilator die de warme lucht snel naar boven zuigt. Ik heb ook een slimme thermometer laten aanleggen die in iedere kamer apart de temperatuur regelt. In de badkamer gaat hij alleen 's ochtends even aan en automatisch weer uit. Saaie dingen ook, zoals het inregelen van de cv-ketel, wat weinig werk is en toch veel bespaart. In de woonkamer hebben we een houtkachel die voor gezelligheid zorgt, maar ook de kamer én de boiler verwarmt. Dat kachels slecht voor het milieu zijn is een fabeltje. Het is een ecodesign-kachel met naverbranding. Wat de lucht in gaat, is zo goed als schoon.’’

Je bent echt een expert geworden.

,,Voor ons huis wel, ja. Het is in elk huis net wat anders. Onze zonnepanelen liggen niet op het dak. Ja, ik heb er twee op de schuur geplaatst, zodat de kinderen straks ook zien waar de stroom vandaan komt. De rest van de zonnepanelen, nog eens twaalf stuks, liggen op een rioolzuiveringsinstallatie in de buurt. Het is belastingtechnisch beter om ze niet op het dak te hebben liggen, want dan heb je vijftien jaar lang recht op 500 euro belastingaftrek. Op je eigen dak is alles onzeker door het aflopen van de salderingsregels. Na acht jaar is deze investering dus al terugverdiend en al die tijd betaal je vrijwel niks voor je stroom. Én het huis is direct meer waard.’’

En je bent dus onder de 15.000 euro gebleven?