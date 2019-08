Tegelteelt, een creatieve oplossing bij het planten van aardbeien

Nu, daarmee liep het slecht af. Ik hing mijn aardbeien op in bakken die speciaal voor de aardbeienteelt zijn ontwikkeld. Ze hebben afgeronde randen waardoor de vruchttrossen niet langs de rand schuren. Want door schuren ontstaan ‘kniktrossen’; door de beschadigde stengel rijpen de vruchten niet goed af.



De theorie was dus wel in orde, maar ik had één ding onderschat: hangende bakken drogen snel uit. De beroepskweker hangt die bakken daarom aan buizen waardoor het gietwater kan worden geleid, maar zover wilde ik niet gaan. Ik ben niet eens zo dol op aardbeien, het ging mij meer om het experiment.



En wat je had kunnen voorspellen gebeurde: de bakken droogden uit zodra ik een weekeinde weg was. En zelfs als ik thuis was, want ook harde wind en zon vormden een fatale combinatie. De planten bleven wel in leven, maar produceerden halverwege de zomer alleen maar keiharde, onvolgroeide vruchten. Experiment mislukt. Misschien dat ik er daarom niet op terugkwam in de krant.