Tegeltuin van Katja veranderde in 9 maanden in een jungle: ‘Het deed pijn aan mijn ogen’

Katja Staring is dol op groen maar kocht anderhalf jaar geleden ‘noodgedwongen’ een huis met een ‘onderhoudsvrije tuin’, oftewel met alleen maar tegels. ,,Het deed pijn aan mijn ogen. Maar in slechts 9 maanden heb ik er een groene jungle van gemaakt, budgetvriendelijk en zonder materiaal af te voeren.”

Omdat het huis eigenlijk al het verhuizingbudget had opgemaakt, was er voor de tuin niet veel meer over. En dus bedacht Katja een budgetvriendelijke manier om de tuin aan te pakken.



Veel van de planten kreeg ze cadeau en met de tegels die ze uit de tuin wipte, maakte ze onder meer stapelmuurtjes, een kruidenspiraal en een sleutelgattuin voor groenten.



,,Veel mensen zien er tegen op om zo’n betegelde tuin leeg te halen. Want al die stenen afvoeren is een behoorlijke klus. Maar je kunt ze dus ook hergebruiken. Ik heb mijn ervaringen beschreven in het boek ´Van Tegeltuin naar Jungle´ dat in februari is uitgekomen.”

Na

‘Truc geeft fantastisch resultaat’

,,Een tuin helemaal vanaf nul opbouwen, is een hele opgave”, weet Katja. ,,Maar het geeft ook de vrijheid het helemaal te doen zoals je zelf wil. Het kale bouwzand onder de tegels heb ik vermengd met biologische tuinaarde en ik strooi er doorlopend organisch materiaal zoals bladeren, takjes en zelfs uienschillen en koffiedik op.



Na verloop van tijd zie je dat er enorm veel leven in de grond komt. Ik heb veel vaste planten gekozen die snel groeien, maar ook laagstam boompjes en heesters. De truc is om daar wat eenjarige bloeiers tussen te zetten, zoals dahlia, zonnebloem of cosmea. Dat geeft meteen een fantastisch resultaat. Ook venkel of Oost-Indische kers gaat als de brandweer.”

Voor

Naast gekregen planten en een paar gerichte aankopen, komt er ook letterlijk van alles aanwaaien in Katja’s tuin. Bijvoorbeeld prachtige klaprozen.



,,Ik heb ook een wat ik noem junglegazon, waar onder meer madeliefjes doorheen groeien. Dat maai ik niet. En ik heb bodembedekkers als kruiptijm. Blij ben ik verder met mijn kleine vijvertje dat ik heb gegraven. Dat trekt enorm veel dieren aan. Mijn tuin is inmiddels echt veranderd in een groene, wilde stadsjungle.”

‘Ik geniet van ieder moment’

Omdat de natuur van Katja haar gang mag gaan, heeft ze er eigenlijk bijna geen werk aan. En wat ze in de tuin doet, wil ze pertinent geen werk noemen.



,,Ik heb echt een hekel aan huishoudelijke klusjes, maar in de tuin bezig zijn vind ik heerlijk. Ik geniet van ieder moment. Het proces van een groeiende plant is geweldig om van dichtbij te kunnen meemaken.”

biodiversiteit in de achtertuin

rups van een koninginnepage

koolwitje op de palmkool