Tekort aan bouwmaterialen wordt nijpender, prijzen blijven stijgen

Steeds meer bouwbedrijven hebben last van een tekort aan bouwmaterialen. Het gaat daarbij vooral om bedrijven die actief zijn in de woning- en utiliteitsbouw, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De prijzen zijn fors gestegen en dat wordt gemerkt door consumenten die bijvoorbeeld een verbouwing laten uitvoeren.

Één op de vijf bedrijven in de woningbouw of in de bouw van kantoren en scholen hebben zoveel last van de tekorten dat het zorgt voor stagnatie, laat het EIB weten. Het materialentekort is daarmee in de woning- en utiliteitsbouw een groter obstakel dan een tekort aan personeel. Al heeft daar ook nog altijd 15 procent van de bedrijven zo erg mee te kampen dat het de productie beïnvloedt. Dat percentage groeit bovendien nog.

Twee derde van alle bouwbedrijven verwacht dat de prijzen in het derde kwartaal zullen stijgen. Slechts een klein aantal bedrijven voorziet een daling.

Duurdere grondstoffen

De afgelopen tijd zijn de prijzen in de bouw al flink gestegen, onder meer door het oplopende tekort aan bouwmaterialen en de gestegen prijzen voor die grondstoffen. De importprijzen van hout lagen in mei 25 procent hoger dan een jaar geleden. Voor staal was dat zelfs 50 procent en koper 36 procent. Bij sommige specifieke producten of materialen lag die prijsstijging zelfs nog hoger, zegt Madeline Buijs, sectoreconoom bouw van ABN Amro.

Het materialentekort en de gestegen prijzen zijn al maanden een probleem. Tijdens de coronacrisis werd de productie van sommige materialen gestaakt of teruggeschroefd, maar tegelijkertijd nam de vraag toe door onder meer het toenemen van klussen in veel landen. Nu de economie weer op gang komt, nemen de problemen toe. Ook moeilijkheden bij transport over zee en de sterk gestegen kosten daarvoor dragen bij aan de toegenomen prijzen.

Het is voor particulie­ren vervelend omdat producten duurder worden, maar ook voor bouwers staat er wat op het spel Madeline Buijs, ABN Amro

Er zijn wel lichtpuntjes. Zo lijken de prijzen van hout in Amerika de piek te hebben bereikt, zegt Buijs. Bouwers gaan er ook vanuit dat de aanvoer van producten op een zeker moment normaliseert. ,,Maar vooralsnog zien we in Nederland een verslechtering”, aldus Buijs. ,,Het is voor particulieren vervelend omdat producten duurder worden, maar ook voor bouwers staat er wat op het spel als ze de kosten niet kunnen doorrekenen. Hun marges staan onder druk en dat kan voor de bouw van woningen negatief uitpakken.”

Woningbouw hard nodig

Juist nu is er politieke wil om de bouw en verduurzaming van met name woningen te versnellen. Er is een tekort van 279.000 woningen, zo berekende het gerenommeerde onderzoeksbureau ABF onlangs. Dat is fors minder dan vorig jaar, maar nog altijd fors en er liggen plannen om tot 2030 wel een miljoen extra huizen in Nederland neer te zetten.

Rabobank deed deze week een duit in het zakje door aan te kondigen dat het 12.000 tijdelijke woningen in het middeldure huursegment gaat bouwen. De bank wil daarmee naar eigen zeggen bijdragen aan het oplossen van de krapte op de woningmarkt. De woningen, die door het bouwen in modules volgens de bank snel kunnen worden opgeleverd, vallen in de vrije huursector. Appartementen krijgen een huurprijs tussen de 753 euro en 1000 euro per maand, voor grondgebonden woningen is dat maximaal 1250 euro. Oplevering vindt plaats binnen acht tot vijftien maanden na het verlenen van de vergunning.

Rabobank voert gesprekken met een tiental middelgrote tot grote gemeenten en verwacht de eerste locaties de komende maanden bekend te maken. Door recente en aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen woningbouwprojecten voor tijdelijke duur sneller besluitvormingstrajecten doorlopen dan permanente huizen, aldus de bank. Voor de woningen die de Rabobank wil bouwen kunnen gemeenten ook grondposities met een andere bestemming dan wonen inzetten.

