Tel Aviv is de duurste stad ter wereld, Damascus de goedkoopste (maar let op Rome)

Je eigen stad is misschien wel de leukste maar Tel Aviv is de duurste stad ter wereld om in te wonen. De Israëlische kuststad verdringt dit jaar Parijs van de koppositie op de ranglijst die wordt samengesteld door onderzoekers van het Britse blad The Economist .

De oorzaak moet niet worden gezocht in meer luxe in de stad die bekend staat om de stranden en het uitgaansleven. Volgens de onderzoekers is de gestegen koers van de Israëlische sjekel de boosdoener. Zoals de koers van de Zwitserse frank dat land duurder maakt dan andere Alpenlanden, maakt de opmars van de sjekel Israël duurder. In Tel Aviv zijn verder de kosten voor boodschappen en transport gestegen.



Het is voor het eerst dat die stad bovenaan de ranglijst staat. Vorig jaar stond ze op 4. Parijs staat nu samen met Singapore op een gedeelde tweede plaats. Daarna komen Zürich, Hongkong, New York, Genève, Kopenhagen, Los Angeles en Osaka.

De onderzoekers van The Economist stellen dat in veel steden de kosten voor levensonderhoud zijn toegenomen door de hogere brandstofprijzen en verstoringen bij de levering van producten als gevolg van de coronacrisis. Er werd bij de studie gekeken naar 173 wereldsteden en de prijzen van meer dan 200 producten en diensten. De enige Nederlandse stad op de lijst is Amsterdam. Van Zwitserland en Spanje zijn wel twee steden opgenomen, van Amerika twaalf. Amsterdam staat op plaats 40, dat is acht plaatsen lager dan vorig jaar.

Grootste ‘stijger’ in de lijst is Teheran: van 79 naar 29. Amerikaanse sancties hebben daar geleid tot een tekort aan alles. Grootste daler is Rome: van 32 naar 48. Met name kleding is daar minder duur geworden doordat de inwoners van de Italiaanse hoofdstad thuiswerkten en, volgens de onderzoekers, minder geld over hadden voor nieuwe outfits. Tot de goedkoopste steden horen Damascus (173) en Tripoli (172). Maar voordat je gaat meteen wil verhuizen, schrijven de onderzoekers: ,,Beide kampen met enkele politieke en economische uitdagingen.” Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, is dan met plaats 164 een alternatief.

Damascus, de hoofdstad van Syrië, een van de goedkoopste steden om in te leven.

De lijst met dure steden is niet alleen leuk. Hij wordt ook gebruikt door bedrijven en overheden die medewerkers in het buitenland stationeren, om te zien of die een toeslag moeten krijgen voor de kosten van levensonderhoud. En over kosten gesproken: The Economist heeft een uitgebreide samenvatting op zijn site staan, het volledige rapport is te downloaden voor… 1095 dollar.

