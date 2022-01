Theo en Jos verruilen origineel Wassenaars tussenhuis voor meer vrijheid, natuur en een paard

Het stel kocht het huis aan de Waalsdorperlaan begin jaren ‘90, in behoorlijk slechte staat. Het kostte vier jaar en duizenden uren noeste arbeid om dit huis uit 1897 weer in originele staat te brengen. ,,Veel is authentiek, zoals de plavuizen, de lambrisering en het glas-in-lood. Maar ik heb het wel modern ingericht, hier en daar met een knipoog. Ik hou ook van Aziatische invloeden. Ik denk dat iedere kamer wel zijn eigen stijl heeft”, zegt Jos.