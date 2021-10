Tien planten waar de slak niets van moet hebben

In de herfst gaat alles trager. De tuin takelt langzaam maar zeker af. Alleen de siergrassen zijn nu op hun mooist, nadat je daar een half jaar op hebt moeten wachten. Zelf word je ook trager; je hebt de neiging om te denken dat het meeste tuinwerk er nu wel op zit. Niks daarvan. Straks in december kun je misschien achteroverleunen, maar nu moet er nog van alles gebeuren: bollen planten, vaste planten scheuren, zaad verzamelen – de lijst is lang.