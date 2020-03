'Tijd voor wat ouderwetse klusjes, zoals oma die vroeger deed’

,,Daar zitten we dan", begint Marja Middeldorp aan de telefoon. ,,Thuis voor de buis, alle puzzels en spelletjes hebben we al gedaan. Nou, dan is het tijd voor wat ouderwetse klusjes, zoals oma die vroeger altijd deed. Rust, reinheid en regelmaat zijn belangrijk. Nu we worden geconfronteerd met dat virus denken we: wat zijn we daar ver van af komen te staan. Het huishouden hoeft niet in tien minuten klaar. Bovendien geldt: schoon in je huis, schoon in je hoofd, schoon in je lijf.”

Daarom een paar tips van Marja met therapeutische werking, die in deze coronatijd ook nog eens gezelligheid kunnen opleveren:

Blauwe aanslag glazen verwijderen

,,We denken wel eens: was die afwas nou maar af. De afwasmachine doet het voor ons. Maar met regelmaat zien we dat de wijnglazen blauwig uitslaan. Hoe kom je daar vanaf? Maak een badje warm water in de gootsteen, sodakorrels erin en leg de glazen onder water. Een half uurtje laten liggen, af en toe met een borstel of sponsje er doorheen. Je zult zien dat door de soda de glazen weer witglanzend worden. Ook biertjes krijgen een mooie kraag van schuim als je de fluitjes erin legt.”

Foto’s wisselen in fotolijstjes

,,Je komt wel eens ergens en dan zie je tante Mien en ome Henk met vergeelde foto's in Barcelona van dertig jaar geleden op de kast staan. Stop die foto's maar even in een schoenendoos en ga op zoek naar nieuwe. Wissel de foto's in de lijstjes met nieuwe herinneringen. Die kunnen ook van een half jaar geleden zijn. De kinderen die aan het spelen zijn, een beetje kleur. Zie hoe fijn het leven nú is en deel die herinneringen in je huiskamer.”

Voorraad controleren op datum

,,Sommige dingen in de voorraadkast zijn tijdens de Spaanse griep ingeslagen”, zegt Marja spottend (Spaanse griep heerste in het jaar 1918). ,,Neem nou voordat je iets nieuws koopt de voorraadkast goed door. Zijn er dingen niet goed? Weg ermee. Niet alleen inslaan, maar ook ontslaan!”

Ontkalken waterkoker

,,We koken heel wat af nu we veel thuis zijn. Die waterkoker gaan we dus maar even ontkalken. Giet hem halfvol met water en de andere helft met natuurazijn. Laat het koken, liefst met de klep open zodat hij wat langer kan koken dan normaal. Dan af laten koelen en ferm uitspoelen met een stevige straal. Niet met handen of borsteltjes erin want dan kun je het kookmechanisme beschadigen. Zo, nu proef je weer het verschil tussen koffie en thee.”

Zilver of koper poetsen

,,Mocht je nog zilveren lepeltjes of ander bestek hebben, dan heb je waarschijnlijk ook zilverpoets. Dit is een leuk klusje om met de kinderen te doen. Gezellig met z'n allen om tafel. Geef de kinderen eens tandpasta, want daar kun je het ook mee poetsen. Zien ze meteen dat het belangrijk is dat ze hun tanden goed moeten poetsen.”

Ook koper poetsen is een leuke klus met de kinderen, vindt Marja. ,,Vroeger op de schepen hadden ze een grote koperen bel. Schippers gebruikten toen al tomatenpuree of tomatenblubber. Geef de kinderen een bakje met ketchup of tomatenpuree en een koperen kandelaar. Ook die gaat prachtig glimmen. Dit wordt een geweldig leuk weekend zo!”