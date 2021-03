‘Tijdschriften en kranten zijn geen rotzooi, maar onderdeel van je interieur’

De rest slingert ergens rond?

,,Nee, ik heb er een speciale kast voor die helemaal vol is. De maatvoering is anders dan bij een standaard boekenkast. Alles staat mooi in het gelid. Het is mijn naslagwerk waar ik geregeld in terugblader. Een tijdschriftenrek heb ik zelf niet, maar ik kan me voorstellen dat mensen dat leuk vinden. Daar kun je beter niet de dagelijks magazines in neerzetten, maar juist de magazines met covers die eruit springen. Een andere optie is een rubberen of rieten mand, zodat je ze er op een nonchalante manier in kunt gooien. Een logische plek is in de nabijheid van een zithoek waar je lekker kunt lezen. Zolang je het maar niet wegmoffelt. Laat het onderdeel zijn van het geheel.”