Torenhoge energiekosten als je in oud pand woont? Niet voor Marnix: ‘Ik betaal jaarlijks 60 euro’

Oh denneboom, oh denneboom: zo blijft je kerstboom jaar in jaar uit wonder­schoon

Dol op een echte kerstboom, maar heb je er moeite mee dat die voor jou is omgezaagd en na afloop eindigt in de versnipperaar? Er is een manier om je kerstboom jaar in jaar uit mee te laten gaan. Hoe? Met deze tips.

10 december