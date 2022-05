Tupperwareparty? Anno 2022 organiseren we een Energy Party

Appartemen­ten in oude V&D-pand opgeleverd: ‘Voor het eerst in mijn leven de loterij gewonnen’

Cobie en Philip Haast waren al een tijdje op zoek naar een appartement in Bergen op Zoom. Ze keken op de Bergse Plaat en in de binnenstad. Maar iedere keer was dat het nét niet of werden ze overboden. Tot Anno52 op hun pad kwam, het pand waar vroeger V&D gevestigd was.

27 april