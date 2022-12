Twee miljoen huizen hebben nu zonnepanelen op het dak: ‘We komen in de buurt van de wereldkampioen’

Nederland mocht zich, ondanks onze noordelijke ligging en minder gunstige instraling van de zon, al Europees kampioen noemen als het gaat om zonne-energievermogen per persoon, maar verstevigt die koppositie nu. In mei stond de teller volgens een rapport van SolarPower Europe op 825 watt per persoon. We moeten wereldwijd alleen nog Australië voor ons dulden. En dat terwijl Nederland ongeveer tien jaar geleden nog onderaan of in de middenmoot van dit soort ranglijsten bungelde.



Het twee miljoenste zonnesysteem wordt vandaag, in het gezelschap van energieminister Rob Jetten, geïnstalleerd bij een gezin uit Hoofddorp. Het gaat om panelen van Solarge. Die zijn volledig circulair ontworpen en in Nederland gemaakt. Bij de productie is 75 procent minder CO2 uitgestoten. Die lichtgewicht-panelen ontwierp Solarge samen met bouwbedrijf Heijmans, onderzoeksinstituut TNO, kennisinstituut Solliance en kunststoffabrikant Sabic.