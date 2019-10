‘Tweeverdieners komen bij gelijk loon juist moeilijker aan hypotheek’

Daarvoor waarschuwt De Hypotheker. De bemiddelaar heeft berekend wat de nieuwe berekeningsmethode gaat doen die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) aan de Tweede Kamer heeft geadviseerd. Het advies wordt meestal overgenomen.

De berekening komt overeen met het bericht van afgelopen maandag. Het Nibud sprak toen expliciet over betere voorwaarden voor het tweede inkomen en een betere uitkomst als het loon met minimaal 2,5 procent stijgt. De Hypotheker heeft uitgezocht wat er gebeurt als het inkomen gelijk blijft. Een woordvoerder: ,,Niet iedereen krijgt zomaar een loonsverhoging van 2,5 procent, dus we vinden het belangrijk inzichtelijk te maken wat het voor die mensen betekent.”

Modaal inkomen

Vooral huizenkopers die meer dan 30.000 per jaar verdienen, gaan er in dat geval flink op achteruit. Zo kunnen tweeverdieners met een modaal inkomen (35.000 + 25.000 euro) volgend jaar tussen de 6000 en 7000 minder lenen dan in 2019. Bij gezamenlijke inkomens van 90.000 euro of hoger loopt dit nog sneller op naar ruim 10.000 euro.

Het heeft te maken met de woonquotes, waarmee de maximale hypotheeklasten worden berekend. Het Nibud adviseert dat een bepaald percentage van het inkomen uitgegeven mag worden aan woonlasten (hypotheek). Omdat de prijzen in 2020 van alles gaan stijgen (inflatie), houd je minder geld over om aan de hypotheek kwijt te zijn. Het Nibud gaat uit van een inflatie van 2,5 procent. Dus dan moet het loon ook met 2,5 procent omhoog gaan om hetzelfde te kunnen lenen - en gaan tweeverdieners erop vooruit omdat het tweede inkomen voor 80 procent in plaats van 70 procent meetelt zoals dit jaar.

De kans dat de lonen zoveel stijgen is overigens best aanwezig. Onlangs meldde het CBS nog dat de cao-lonen met 2,6 procent stijgen, de grootste loonstijging in tien jaar tijd.

Eenverdieners

Bij eenverdieners blijkt dat alleen de lagere (jaar)inkomens (tot 22.000 euro) erop vooruitgaan. Inkomens tussen 25.000 en 50.000 euro blijven stabiel. De hogere inkomens (vanaf 70.000 euro) gaan er juist op achteruit. Voor alleenstaande AOW’ers verandert er weinig. Zij kunnen (bij een rente van 2,5 procent) net zo veel lenen als nu.

,,Tweeverdieners verwachten dat zij er in 2020 op vooruit gaan, omdat 80 procent van het tweede inkomen wordt meegeteld. Vanwege de inflatie gaat de woonquote naar beneden. Alleen wie volgend jaar meer gaat verdienen, gaat er op vooruit”, benadrukt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. ,,Door de lagere leencapaciteit kan het met name voor tweeverdieners moeilijker worden een woning te vinden. Zo bedraagt de gemiddelde verkoopprijs van een woning nu 313.000 euro en er lijkt nog geen einde te komen aan de prijsstijgingen.”

Verduurzamen