Uit huis gezet omdat je ouder overlijdt, is dat te voorkomen?

Een verhaal over een jonge vrouw die haar huis wordt uitgezet omdat haar vader is overleden, doet sinds dinsdag veel stof opwaaien. De VVD stelt Kamervragen en de woningcorporatie in kwestie komt na veel maatschappelijke druk met een oplossing. Is een dergelijke situatie te voorkomen?

De 21-jarige Sammy-Jo deed dinsdag bij RTL Nieuws haar verhaal, dat bij veel mensen emotie opriep. Omdat haar vader in februari overleden is aan longkanker, wordt zij binnenkort door woningcorporatie De Alliantie uit haar ouderlijk huis gezet. De reden: Sammy-Jo staat niet in het huurcontract.



Mark Wagemans is advocaat en gespecialiseerd in huurrecht. In zijn werk komt hij schrijnende gevallen als dit vaker tegen. ,,Niet dagelijks, maar ik kan zo tientallen vergelijkbare zaken noemen die wij behandeld hebben”, aldus Wagemans. Hij spreekt van een zeer complexe situatie, die op basis van de huidige wet bijna niet op te lossen is.

Woonrecht

Sammy-Jo woonde met haar vader in een huurhuis. ,,Maar dat zij daar woont, brengt nog geen woonrecht met zich mee. Dat is alleen wanneer je een duurzaam huishouden vormt. Dat wil zeggen: dat je samen de intentie hebt om in de lengte van dagen samen te huren. Denk bijvoorbeeld aan liefdesrelaties. Bij een ouder-kindrelatie is er geen sprake van een duurzame relatie. Kinderen fladderen op een gegeven moment uit. Dus op basis van de wet (artikel 7:267 BW) kan zij geen aanspraak maken op het huurrecht.”

Quote Met dit soort situaties moeten woningcor­po­ra­ties bijna dagelijks dealen. Daarom moeten zij een, noem het kille, maar juridische houding innemen Mark Wagemans, advocaat

Kan een woningcorporatie geen uitzondering maken? Wagemans: ,,Ik weet zeker dat ze bij De Alliantie met veel pijn naar dit dossier kijken. Dit verhaal is nu in de media gekomen en veel mensen zijn boos op De Alliantie. Maar dat is de laatste partij om boos op te zijn. De woningcorporatie is gebonden aan wetten en wordt door de overheid op de vingers getikt als zij zich daar niet aan houdt. Als zij een uitzondering maakt, kunnen duizenden anderen een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel.”

,,Maar het belangrijkste: het is de taak van een woningcorporatie om te waken over woningen voor mensen die daar recht op hebben. Hoe schrijnend deze situatie ook is; moet de woningcorporatie dan een zwaar overspannen moeder met kinderen weigeren die al jaren op de wachtlijst voor een woning staat? Met dit soort situaties moeten woningcorporaties bijna dagelijks dealen. Daarom moeten zij een, noem het kille, maar juridische houding aannemen.”

Kamervragen

VVD-kamerlid Daniël Koerhuis heeft Kamervragen gesteld aan Kajsa Ollongren, de minister van Wonen. Hij wil weten of de minister gaat aandringen op maatwerk bij De Alliantie en eventuele andere corporaties als dit vaker voorkomt. Huurrechtadvocaat Wagemans vindt dit te makkelijk.

,,Dan kennen ze in Den Haag het wetboek niet goed genoeg. Want een woningcorporatie kan hier gezien de regelgeving niets aan doen.” Opvallend genoeg liet de corporatie vandaag weten dat er wordt gezocht naar een oplossing en Sammy-Jo voorlopig in haar ouderlijk huis kan blijven wonen.

Wagemans zegt dat er geen plan is voor ouders en kinderen om zo’n situatie te voorkomen. ,,Dit is juridisch niet op te lossen. De enige oplossing zou zijn om de wet aan te passen. Maar dat levert waarschijnlijk weer veel meer andere problemen op.”

Hij adviseert mensen in een vergelijkbare situatie zelf vooral proactief op te treden. ,,Vraag hulp bij familie of vrienden en bel zo snel mogelijk met je gemeente om te kijken wat voor oplossing zij kunnen bieden.” Ook vindt hij het verstandig tijdig contact op te nemen met de woningcorporatie met de vraag of ze willen meedenken. ,,Daarna kun je altijd nog naar de urgentiecommissie stappen. Anders wordt het natuurlijk als je een particuliere verhuurder hebt. Daar kun je wat makkelijker mee in gesprek over het huurcontract. Maar besef wel dat je dan volledig aansprakelijk bent en wel de huur moet kunnen betalen.”