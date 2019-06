Unieke samenwerking zorgt voor verduurzaming 2.000 huurhuizen in Brabant

tips Bierval en koper werken niet: zo verjaag je wél slakken

22 juni Slakken hebben het nu uitstekend naar hun zin in de tuin, en vooral in de moestuin: malse plantjes, een lekkere temperatuur en af en toe een regenbui. De meeste middeltjes tegen slakkenvraat hebben weinig of geen effect, zegt tuinjournalist Laurence Machiels. Wat helpt wel?