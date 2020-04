Vakantieverhuur van woningen in Den Haag verboden: ‘Huizen zijn verdienmodel geworden’

De woningmarkt staat onder druk, dat is genoegzaam bekend. In vrijwel alle grote steden neemt de spanning toe. Martijn Balster (39) is een nieuwkomer in het Haagse gemeentebestuur en als wethouder Wonen (PvdA) heeft hij de ambitie uitgesproken de snel slinkende voorraad betaalbare woningen in zijn stad te beschermen. ,,We zien dat die onder zware druk staat.”