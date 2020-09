‘Van dit fabeltje over pioenrozen moeten we snel af’

Pioenrozen zijn zomerslapers. Ze bloeien in het voorjaar, gaan daarna in zomerrust en beginnen weer te groeien nadat ze door de eerste herfstregens gewekt zijn. Daarom is het nu de perfecte tijd om ze te verplanten. Pioenrozen die op middelbare leeftijd zijn geraakt en daardoor minder zijn gaan bloeien, kunnen nu worden opgegraven, in stukken worden gesneden en opnieuw worden geplant.



En hierbij gaat het vaak mis: je denkt de nieuw geplante pioenrozen te vertroetelen door ze flink wat mest mee te geven, maar die bevat meestal te veel stikstof. Het gevolg: veel blad en weinig bloemen. Geef ze liever een handje houtas; daarin zitten kalium en fosfor en die elementen bevorderen de bloei.