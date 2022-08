Van kinderkamer naar tienerkamer met een paar eenvoudige handelingen

Hoe pak je de verandering van kinderkamer naar tienerkamer aan?

,,Dat doe je allereerst door een werkplek in te richten. Dat kan met een kant-en-klaar bureau, of met een plank aan de muur waar je losse kastjes onder plaatst. Met zo’n plank maak je gemakkelijk een ruime werkplek die volledig aangepast kan worden aan de kamer en de lengte van je tiener. Met kleur geef je een kamer het meest gemakkelijk een volledig nieuw karakter. Ga dan voor een lekker stevige kleur. Of als je dat te heftig vindt, voor een kleurvlak of voor geverfde banen. In zo’n kamer hou je natuurlijk ook rekening met de hobby’s en andere grote liefdes van je kind. Daar maak je het persoonlijk mee.”

De tienerkamer begint bij een werkplek.

,,Probeer verzamelingen te centreren door ze op één plek in de kamer uit de lichten. Mijn jongste zoon had bijvoorbeeld vitrinekastjes aan de muur waarin hij zijn verzameling autootjes bewaarde. In plaats van op iedere hoek van de kamer allerlei rommeltjes te laten slingeren, maak je er liever een cluster van. Heeft je kind een favoriete voetbalclub, dan kan je het logo uitvergroten en op de muur schilderen. Houdt hij of zij van skateboarden, hang een paar skateboards aan de muur, al dan niet als boekenplank. Op die manier blijft het optisch één ding en oogt het geheel rustiger.”

Hoe kom je tot een plan waar zowel kind als ouder tevreden mee is?

,,Het is ontzettend leuk om samen aan de slag te gaan met zo’n nieuwe kamer en dat doe je het gemakkelijkst door een moodboard te maken. Voor het woonprogramma Weer verliefd op je huis laten we deelnemers ook altijd eerst een moodboard maken en iedere keer merk ik hoe leuk mensen dat vinden. Veel mensen vinden het namelijk best moeilijk om te weten wat hun stijl is en dat is voor kinderen niet anders. Met dat moodboard maak je je eigen stijl inzichtelijk en heb je handvatten om aan de slag te gaan met kleur en stijl.”

Heb je tips voor de kleine kamer?

,,Door in de hoogte te werken, maak je winst. Mijn oudste zoon had een hoogslaper die precies boven de deur paste. Daarmee konden we het hele vloeroppervlak van zijn vrij kleine kamer benutten. Met een plank langs de wand en planken erboven, creëerden we extra (berg)ruimte. Meubels op maat zijn een diepte-investering, maar benutten de ruimte optimaal. Ook als er gekke hoekjes in een kamer zitten. Kan je niet in de hoogte werken, kijk dan waar je bergruimte onder kunt maken, bijvoorbeeld onder het bed of onder het bureau. En denk buiten de box. Een plank als bureau kan over het voeteneind van het bed doorlopen, boekenplanken in de hoogte worden bereikbaar met een trapje.”

Heb je tot slot nog opruimtips? Tieners zijn meestal geen fan van opruimen.

,,Zorg voor genoeg bergruimte en dat duidelijk is wat waar moet liggen. En verder, maar dat is meer pedagogisch dan esthetisch natuurlijk, maak afspraken met elkaar over het opruimen en hou elkaar daaraan.”

