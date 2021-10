Van schroothoop naar woonkamer: upcycling zorgt voor nieuw leven

Wil je een nieuwe bank of lamp hebben, dan zul je misschien niet direct aan een kringloopwinkel denken. Toch zit er veel dynamiek in die tweedehandsmarkt. De afgelopen jaren zien steeds meer mensen dat in. Pak de jaarverslagen van kringloop-gigant Het Goed er maar eens bij: in coronajaar 2020 kwam daar bijna 32.000 ton aan spullen binnen, voor zo’n 2 miljoen betalende klanten. Elk zichzelf respecterend dorpje heeft wel een eigen kringloopzaak.

Met upcycling maak je optimaal gebruik van die afgedankte voorwerpen. Bij een stoffige tuinset kan een nieuwe kleur bijvoorbeeld al wonderen doen. Maar je kunt er nog veel verder in gaan. Een oude surfplank wordt een tafelblad, olievaten veranderen in hippe stoelen en oma’s oude theepot blijkt uitstekend te werken als plantenbak. Hoe creatiever, hoe beter.

Verduurzamen steeds belangrijker

De interieurtrend sluit goed aan bij een tijd waarin verduurzamen steeds belangrijker wordt. Waar het vroeger wellicht nog een taboe was om afdankertjes in je huis te hebben, kun je er tegenwoordig juist een positief statement mee maken. Sebastiaan van Dulken, eigenaar van upcycling-bedrijf Ruig & Geroest, vertelt dat hij via die weg ook al veel bedrijven als klant heeft.



,,Ik word dan bijvoorbeeld gevraagd om een kantine of vergaderruimte in te richten”, vertelt de ontwerper die onder meer hanglampen van oude boilers maakt. ,,Ze willen graag aan hun klanten laten zien dat ze duurzaam en circulair werken, dus dat straalt dan ook door naar hun eigen omgeving. Voor een netbeheerder maakte ik hanglampen van hun eigen glazen isolatoren. Heel schaars materiaal, dus helaas kan ik er niet zelf nog meer van maken.”

'Moonlight', een creatie uit gebruikte materialen (staal) van Pepe Heykoop.

,,Ik probeer zoveel mogelijk seriewerk te maken”, vervolgt Van Dulken. ,,Zo maak je de meeste impact op het milieu, en er gaat ook gewoon veel tijd in zitten als je elke keer een nieuwe tafel of lamp moet ontwerpen. Inmiddels heb ik een goed netwerk opgebouwd, met mensen die bijvoorbeeld perfecte boilers op de schroot voor me bewaren.”

‘Tegenwoordig zo’n snelle omloop in producten’

Ook ontwerper Pepe Heykoop heeft een voorliefde voor gebruikte materialen. ,,Soms gaat iets al heel lang mee en besluiten mensen opeens dat het niet meer mooi of makkelijk genoeg is”, vertelt hij. ,,Er zit tegenwoordig zo’n snelle omloop in producten. Ik hou daar niet zo van. Op de korte termijn ben je er eventjes blij mee, maar drie jaar later is het weer kapot of uit de mode.”

'Chaos chandelier', een kroonluchter gemaakt van resthout.

Heykoop vertelt dat hij nooit bewust ergens naar op zoek gaat. ,,Als je iets in een specifieke maat of kleur wilt hebben, kun je beter naar een normale winkel gaan. Ik vind het juist leuk om met een open blik rond te lopen in een kringloopwinkel, of gewoon op straat. Verbazend om te zien wat mensen soms weggooien. Het leuke is dat je van tevoren nooit weet wat je gaat vinden.”

,,Eigenlijk ben ik mijn hele leven al constant aan het scannen voor zulke kansjes”, gaat Heykoop verder. ,,Ter plekke kun je door iets geks geïnspireerd raken. Soms blijkt dat achteraf gezien toch gewoon oude troep te zijn geweest, maar op andere momenten ben ik zo blij dat ik iets mee naar huis heb genomen.”

Voor mensen die twijfelen of ze bij een schroothoop of kringloopwinkel wel de juiste keuze maken, heeft Van Dulken nog een tip. ,,Denk vooral in mogelijkheden, niet in problemen. Met elk voorwerp kun je duizend verschillende dingen doen. Je hoeft ook echt niet je hele interieur te upcyclen. Eén object kan juist een eyecatcher worden. Als je gasten daar dan naar vragen, zit er ook meteen een mooi verhaal omheen.”

